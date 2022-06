Błaszczak: Przy silnym wojsku nikt nie doważy się nas zaatakować

fot. por. Robert Suchy/CO MON / /

Polska musi dysponować siłami zbrojnymi, które będą zdolne odeprzeć potencjalny atak, ale przede wszystkim będą na tyle silne, by nikt się na taki atak nie odważył - powiedział "Super Expressowi" szef MON Mariusz Błaszczak.

Błaszczak podkreślił, że inwestowanie w armię zostało przyspieszone z powodu napaści Rosji na Ukrainę. "Dlatego Polska rozwinie swoje siły zbrojne do 300 tys., tworząc nowe jednostki dysponujące nowoczesnym sprzętem" - powiedział.

Dodał, że podstawą do tych zmian są zapisy ustawy o obronie ojczyzny zwiększające finansowanie Sił Zbrojnych RP. "Teraz to jest 2,4 proc. PKB, co już znacznie przekracza minimalne wymagania NATO (2 proc. na obronność). (...) Chcemy, aby w przyszłym roku nakłady na obronność wzrosły do historycznych 3 proc." - oznajmił Błaszczak. "Polska musi dysponować siłami zbrojnymi, które będą zdolne odeprzeć potencjalny atak, ale przede wszystkim będą na tyle silne, by nikt się na taki atak nie odważył" - stwierdził szef MON. (PAP)

kmz/tgo