Błaszczak: Chcemy wprowadzić reguły bezpieczeństwa obowiązujące w Europie Zachodniej

Wprowadzenie nowych reguł bezpieczeństwa w walce z epidemią koronawirusem zapowiedział we wtorek szef MON Mariusz Błaszczak. "Chcemy wprowadzić takie reguły, jakie obowiązują na zachodzie Europy" - podkreślił.

Minister obrony narodowej w rozmowie w TVP Info przekazał, że we wtorek o godz. 9.30 ma rozpocząć się posiedzenie rządowego zespołu kryzysowego. "Tam omówimy w gronie ministrów, to co zostanie podjęte" - podkreślił.

Błaszczak zwrócił przy tym uwagę, że podczas minionego weekendu wiele osób w dużych miastach nie przestrzegało reguł ostrożności. "To jest bardzo ryzykowne. Zarówno dla tych ludzi, którzy się gromadzili, jaki ich najbliższych" - dodał.

"Chcemy ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii. Chcemy wprowadzić takie reguły, jakie obowiązują na zachodzie Europy, z tą różnica że my wprowadzamy te reguły uprzedzając te zdarzenia" - wskazał szef MON.

Zapewnił, że władzy zależy właśnie na tym, aby uprzedzać zdarzenia, które miały miejsce w Zachodniej Europie. "Jesteśmy władzą odpowiedzialną, reagujemy błyskawicznie. Te reakcje są skuteczne" - zaznaczył Błaszczak.

Zastrzenie przepisów w weekend zapowiadał wiceminister Piotr Gliński, a w poniedziałek potwierdził to szef KPRM Michał Dworczyk.

Na ten temat we wtorek wypowiadał się także wiceminister Jarosław Gowin. Tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa jest zbyt wysokie, żebyśmy mogli sobie pozwolić na takie rygory, które stosowaliśmy do tej pory - powiedział. Musimy zaostrzyć rozwiązania dot. obecności w przestrzeni publicznej - dodał.

Dopytywany o to, czy wzmocnione będą kontrole policyjne, stwierdził: "Wydaje się, że to jest niezbędne, dlatego że liczba nowych zachorowań w ostatnich dniach jest niestety bardzo wysoka". Przypomniał, że w Polsce krzywa wzrostu rozprzestrzeniania się koronawirusa jest "nieco korzystniejsza" od innych krajów europejskich.

"Niestety po kilkaset zachorowań na dobę to jest sygnał alarmowy. Musimy wszyscy zdobyć się na większą cierpliwość i więcej wyrzeczeń" - podkreślił.

Pytany o to, czy przyjęty model zwalczania koronawirusa w Polsce się nie sprawdził, stwierdził, że nie ma innego, który by się sprawdzał lepiej. "Pytanie jest tylko, do jakiego stopnia konsekwentnie każdy z nas (...) przestrzega tych rygorów" - powiedział.

"Jest rzeczą oczywistą, że w tym rygorze bardzo obostrzonym dotrzemy do Świąt Wielkanocnych, natomiast wszyscy musimy trzymać rękę na pulsie" - powiedział o terminie obowiązywania planowanych obostrzeń.

W ocenie Gowina trudno jednoznacznie ustalić termin zakończenia obowiązywania obostrzeń. "Na razie to tempo (rozprzestrzeniania się koronawirusa - PAP) jest zbyt wysokie, byśmy mogli sobie pozwolić na takie rygory, jakie stosowaliśmy do tej pory" - dodał.

We wtorek rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 77 nowych przypadkach koronawirusa, potwierdzonych wynikami badań laboratoryjnych. Bilans zakażeń wzrósł do 2132; zmarło 31 osób.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski

mm/