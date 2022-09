Błaszczak: Apache i Abramsy stanowią razem olbrzymią siłę

/ MON

Pierwsze śmigłowce Apache trafią do 18 Dywizji Zmechanizowanej, gdzie trafią również czołgi Abrams. Apache świetnie współpracują z tymi czołgami, razem stanowią olbrzymią siłę oporu - właśnie na tym nam zależy - powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak w bazie lotniczej Ramstein.

W czwartek Błaszczak wziął udział w kolejnym, piątym już spotkaniu ministrów obrony około 40 państw, w tym Polski, w ramach Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (Ukraine Defense Consultative Group). Rozmowom przewodniczy sekretarz obrony USA Lloyd J. Austin, a w posiedzeniu uczestniczy też m.in. sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Na marginesie konferencji szef MON spotkał się z minister obrony Niemiec Christine Lambrecht, a także z sekretarzem obrony USA. O rozmowę z tym ostatnim był pytany w wypowiedzi dla mediów.

"Rozmawialiśmy na temat naszej współpracy - zarówno, jeżeli chodzi o obecność wojsk amerykańskich w Polsce, jak i jeśli chodzi o proces modernizacji wyposażenia polskich Sił Zbrojnych" - powiedział wicepremier.

Jak poinformował, rozmowa dotyczyła też zapytania ofertowego, które złożone zostało do Waszyngtonu w sprawie 96 śmigłowców szturmowych Apache.

"Zwróciłem się również o to, żeby ten czas, który będzie poświęcony produkcji śmigłowców był wypełniony leasingiem śmigłowców z wyposażenia US Army" - poinformował. Wyraził nadzieję, że negocjacje potrwają krótko i zakończą się sukcesem.

Błaszczak poinformował także, że pierwsze śmigłowce trafią do 18 Dywizji Zmechanizowanej - jak tłumaczył, wynika to z tego, że dywizja ta będzie również wyposażona w czołgi Abrams, a "Apache świetnie współpracują z Abramsami". "Razem stanowią olbrzymią siłę, oczywiście siłę oporu - bo chodzi nam o to, żeby odstraszyć przeciwnika" - podkreślił.

Pytany o inne plany rozwoju Sił Zbrojnych w tej dziedzinie Błaszczak powiedział, że "mamy całą gamę pomysłów". "Przede wszystkim zamawiamy śmigłowce wsparcia w polskich zakładach - w PZL Świdnik i PZL Mielec - ale jeżeli chodzi o śmigłowce uderzeniowe, najlepsze na świecie są Apache" - podkreślił.

Szef MON dodał, że o decyzji zaważył fakt dostosowania amerykańskich śmigłowców do współpracy z czołgami Abrams. "Apache i Abramsy stanowią tamę nie do przerwania - właśnie na tym nam zależy" - stwierdził.

Boeing po zapytaniu ws. śmigłowców Apache: będziemy rozwijać partnerstwo z PGZ Rozwijanie partnerstwa z Polską Grupą Zbrojeniową zapowiedziała amerykańska firma Boeing po informacji o wystąpieniu przez Polskę o przedstawienie oferty na śmigłowce szturmowe H-64E Apache. Śmigłowce bojowe tego typu mają zostać kupione w programie Kruk. "Wybór śmigłowca Apache wzmacnia polsko-amerykańskie więzi wojskowe poprzez zapewnienie zwiększonej interoperacyjności i współpracy między Polską, wojskami lądowymi Stanów Zjednoczonych i siłami NATO" - oświadczyła firma w czwartek w Kielcach, gdzie jej przedstawiciele uczestniczą w targach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. "Podczas procedury zakupowej Boeing nawiązał partnerską współpracę z polskim rządem i przemysłem. W szczególności nasze partnerstwo z Polską Grupą Zbrojeniową będzie rozwijać się w trakcie realizacji programu szkoleń i wsparcia eksploatacyjnego realizowanego z polskim przemysłem" - zapewnił koncern. O wystosowaniu zapytania ofertowego w sprawie 96 śmigłowców AH-64E wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował w czwartek po spotkaniu grupy konsultacyjnej ws. wsparcia Ukrainy w amerykańskiej bazie wojskowej w Ramstein i po rozmowie z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem. Według Błaszczaka śmigłowce mają współpracować z czołgami M1 Abrams, w które zostanie uzbrojona 18. Dywizja Zmechanizowana, a zakupowi będzie towarzyszyć transfer technologii. Do czasu dostaw strona polska chciałaby wydzierżawić śmigłowce będące wyposażeniem wojsk lądowych USA. (PAP) autor: Jakub Borowski brw/ mok/

Błaszczak: przedstawiłem ofertę, by państwa europejskie kupowały u nas Kraby dla Ukrainy

Przedstawiłem ofertę polskiego przemysłu zbrojeniowego, adresowaną szczególnie do państw zachodu Europy, by zamawiały u nas armatohaubice Krab dla Ukrainy; to będą dobrze zainwestowane pieniądze - powiedział w czwartek w Ramstein wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

W czwartek Błaszczak wziął udział w kolejnym, piątym już spotkaniu ministrów obrony około 40 państw w ramach Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (Ukraine Defense Consultative Group) w amerykańskiej bazie wojskowej Ramstein w Niemczech. Rozmowom przewodniczy sekretarz obrony USA Lloyd J. Austin, a w posiedzeniu uczestniczy też m.in. sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Na marginesie konferencji szef MON spotkał się z minister obrony Niemiec Christine Lambrecht, a także z sekretarzem obrony USA.

Wicepremier powiedział dziennikarzom, że w Ramstein odbyło się "spotkanie w formacie NATO oraz państw podobnie myślących, podzielających opinie NATO". "To jest bardzo dobry format, bo pozwala skoordynować wsparcie dla Ukrainy w sposób bardzo efektywny" - zaznaczył.

Dodał, że druga sesja spotkania była poświęcona sytuacji w przemyśle zbrojeniowym. "Ja ze swej strony przedstawiłem ofertę polskiego przemysłu zbrojeniowego, szczególnie jeśli chodzi o armatohaubice Krab. Jest to oferta skierowana do państw szczególnie zachodu Europy, które zamawiając Kraby na rzecz Ukrainy, mogą dobrze zainwestować swoje pieniądze" - powiedział.

"Te pieniądze są potrzebne, aby zwiększyć potencjał produkcyjny Huty Stalowa Wola i całej grupy PGZ. On jest z roku na rok większy dzięki zamówieniom z samej Ukrainy oraz zamówieniom MON" - dodał. Zapewnił, że są możliwości zwiększenia potencjału produkcyjnego.

Trzecia sesja, mówił, dotyczyła współpracy państw NATO w sprawie szkolenia Ukraińców. "Jesteśmy tu aktywni, chociażby w szkoleniu saperów, którzy mają dużo pracy w rozminowywaniu Ukrainy" - mówił.

Wicepremier został zapytany o sytuację na froncie rosyjsko-ukraińskim. "Wojska ukraińskie podjęły kontrofensywę, posuwają się naprzód, odbijają z rąk rosyjskich terytorium, które zostało zajęte przez Rosję, ale mówiąc wprost to proces długotrwały i wymaga wsparcia ze strony wolnego świata" - powiedział.

Dopytywany o dostawę niemieckich czołgów Gepard dla Ukrainy przyznał, że "nazwa się ma nijak do procesu, który przebiega na naszych oczach". "Jest to konsekwencja polityki niemieckiej, bardzo wstrzemięźliwej jeśli chodzi wspieranie Ukrainy. Zapewne ma to związek z tym, że przez lata Niemcy wspierały Kreml, wspierały Moskwę, uzależniając siebie, jeśli chodzi o dostawę surowców energetycznych" - mówił Błaszczak.

Przyznał zarazem, że na prośbę minister obrony Niemiec Christine Lambrecht spotkał się z nią. "Pani minister prosiła mnie o to, by wesprzeć starania niemieckie o możliwości związane z serwisem i z modernizacją niemieckiego sprzętu. Oczywiście odpowiedziałem, że takie możliwości są, grupa PGZ takimi możliwościami dysponuje, oczywiście na zasadzie komercyjnej" - powiedział wicepremier.

"Zresztą kontakty PGZ z niemieckimi firmami zbrojeniowymi już miały miejsce, one nie były najbardziej efektywne, przykład to modernizacja czołgów Leopard do poziomu 2PL. Ze względu na pewną opieszałość strony niemieckiej terminy tej modernizacji zostały już dawno przekroczone, ale mam nadzieję, że teraz strona niemiecka zwraca się z prośbą do nas, polski przemysł zbrojeniowy jest otwarty, biznes to biznes, liczymy że ta współpraca - jeśli chodzi o remonty niemieckiego sprzętu przez polski przemysł zbrojeniowy - będzie się układać" - mówił.

Pytany o kwestię zrównoważenia polskich dostaw na Ukrainę czołgami z Niemiec zaznaczył, że "otrzymaliśmy propozycję niesatysfakcjonującą nas, bo Niemcy zaproponowali nam do 20 czołgów w przyszłym roku".

"Odpowiedziałem na piśmie mojej odpowiedniczce, że minimalna liczba czołgów, którymi jesteśmy zainteresowani, to batalion, i to w tym rozumieniu zachodnioeuropejskim, czyli 44 czołgi" - powiedział Błaszczak, dodając, że nie otrzymał jeszcze odpowiedzi na swoje pismo. (PAP)

autor: Mikołaj Małecki, Piotr Śmiłowicz

mml/ mok/ pś/ itm/