Blada czerwień na GPW. Słabość CD Projektu

WIG i WIG20 zakończyły piątkową sesję lekko pod kreską, do czego przyczyniła się przecena spółek gamingowych. Pozytywnie wyróżnił się za to sektor energetyczny.

To była raczej nudna sesja po tym, jak jeszcze na początku tygodnia giełdowe indeksy ustanowiły nowe maksima. WIG poszedł w dół o 0,11% i przy obrotach przekraczających 1,6 mld złotych zakończył tydzień na poziomie 74 444,83 pkt., czyli nieznacznie poniżej wtorkowego rekordu wszech czasów leżącego na wysokości 74 860,40 pkt.

WIG20 cofnął się 0,22% do poziomu 2 453,98 pkt. Za to już mWIG40 zakończył dzień na plusie, zyskując 0,28%. Neutralną sesję zaliczył sWIG80, który urósł o symboliczne 0,03%.

Najsłabszym branżowym indeksem GPW był w piątek WIG.Games, który poszedł w dół o 4,3%. To w znacznej mierze „zasługa” przecenionych o prawie 6% walorów CD Projektu. Papiery lidera polskiego gamingu spadały drugi dzień z rzędu po tym, jak w środę wyznaczyły wielomiesięczne maksimum i podjęły próbę przejścia do trendu wzrostowego. Mocno taniały także walory TS Games (-5%). To kontynuacja spadków po poniedziałkowych informacjach o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych oraz obniżeniu celów dla programu motywacyjnego.

Nadal trwała korekta na akcjach banków, którym dodatkowo zaszkodziły trudno zrozumiałe dla inwestorów roszady w firmach kontrolowanych przez Skarb Państwa. Akcje PKO BP przeceniono w piątek o 2,1%, a PZU o blisko 1,9%.

Za to w górę pięły się akcje państwowych koncernów energetycznych. Kurs PGE poszedł w górę o 3,5%, a Enei o blisko 2%. WIG-Energia zyskał 1,75%. W tym kontekście trudno też nie wspomnieć o zwyżkujących o 5% notowaniach ZE PAK-u, który ogłosił zamiar inwestowania w morskie farmy wiatrowe.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeksy Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 4182,91 0,82 2,69 0,89 31,02 17,74 DAX Niemcy 15587,36 0,81 2,51 -0,18 22,70 13,62 FTSE 100 W.Brytania 7234,03 0,37 1,95 3,10 24,03 11,97 CAC 40 Francja 6727,52 0,63 2,55 2,19 39,07 21,19 IBEX 35 Hiszpania 8997,00 0,81 0,47 4,19 31,98 11,44 FTSE MIB Włochy 26489,18 0,81 1,68 2,82 38,94 19,14 ASE Grecja 894,74 0,69 0,24 -1,04 44,49 10,60 BUX Węgry 54764,34 -0,67 1,50 4,68 65,65 30,24 PX Czechy 1361,78 -0,04 -0,33 5,14 59,19 32,58 RTS INDEX (w USD) Rosja 1891,56 0,83 1,64 7,07 67,06 36,33 BIST 100 Turcja 1409,56 -0,16 0,83 -1,01 19,41 -4,55 WIG 20 Polska 2453,98 -0,22 1,78 4,19 50,77 23,69 WIG Polska 74444,83 -0,11 1,52 3,81 56,79 30,55 mWIG 40 Polska 5612,72 0,28 1,44 4,51 59,78 41,15 Źródło: PAP

