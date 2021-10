Blackout w Libanie po zamknięciu dwóch elektrowni z powodu braku paliwa

Liban pozbawiony jest od piątku prądu z powodu braku paliwa do generacji energii w dwóch największych w kraju elektrowniach - ogłosiła w sobotę państwowa firma Electricite du Liban (EDL).

Liban jest pogrążony w kryzysie, określanym przez Bank Światowy jako jeden w z największych od 1850 roku. W kraju doszło do drakońskiego racjonowania energii elektrycznej, sięgającego 22 godzin na dobę, przy trudnościach z importem paliwa z powodu historycznego upadku waluty krajowej i wysychania napływu dewiz.

Braki w dostawach prądu paraliżują życie ludności i wielu kluczowych sektorów gospodarki.

Zamknięcie elektrowni w Deir Ammar w piątek rano i elektrowni Zahrani w sobotę po południu spowodowane były wyczerpaniem się rezerw oleju napędowego - podała EDL. Doprowadziło to do "całkowitego załamania się sieci bez możliwości jej przywrócenia na chwilę obecną" - podała, informując jednocześnie, że inne elektrownie w kraju działają na minimalnym poziomie.

Libański minister ds. energetyki Walid Fajad powiedział w sobotę agencji AP, że zwróci się do armii o pilne dostawy paliwa z jej zapasów.

BEIRUT: What full collapse of the national Electricity grid looks like. #Lebanon’s capital, once dubbed ‘Swiss of the East’, goes completely dark tonight due to corrupt political class & fuel shortages: pic.twitter.com/9FKGD7oij4