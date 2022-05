Black Rose Projects zadebiutuje na New Connect

Palikot w drodze na giełdę. Manufaktura Piwa Wódki i Wina rozpoczyna ofertę publiczną

Manufaktura Piwa Wódki i Wina (MPWiW) rozpoczyna ofertę publiczną i z emisji do 203.371 akcji serii K planuje pozyskać do 10,98 mln zł brutto. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NewConnect - wynika z memorandum informacyjnego.