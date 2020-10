Black Pearl skoryguje wynik. Nie będzie wielomilionowego zysku

Black Pearl skoryguje pozycje finansowe z raportu półrocznego. Zaskakujący 157-milionowy zysk po konsultacji z biegłym rewidentem zmieni się w zysk sięgający ledwie kilkudziesięciu tysięcy złotych.

- Po przeprowadzonych konsultacjach z biegłym rewidentem, mając na względzie zasadę ostrożnej wyceny, Spółka postanowiła dokonać korekty rozliczenia transakcji nabycia kryptowaluty MCAN, która została wykazana i opisana w Raporcie za II kwartał 2020 roku - czytamy w opublikowanym we wtorek wieczorem raporcie bieżącym.

Janusz Skopowski, główny akcjonariusz Black Pearl / fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu



Notowana na NewConnect spółka Black Pearl uznała argumenty, że w związku z brakiem aktywnego rynku dla notowań kryptowaluty MCAN, należy zastosować zasadę ostrożnej wyceny. Przypomnijmy, wcześniej spółka chwaliła się 157 mln zł zysku w I półroczu 2020 roku, choć w omawianym okresie nie wypracowała ani złotówki przychodów. Jak to możliwe tłumaczyliśmy w artykule z sierpnia.

- Niemal cały zysk pochodzi z aktualizacji wartości inwestycji. Inwestycje krótkoterminowe warte są według bilansu 352 mln zł (na koniec 2019 r. było to zaledwie 13 mln zł). To pochodna wyceny posiadanej kryptowaluty (MCAN), kupionej w czerwcu z ponad 40 mln USD. Spółka zysku nie wypracowała zatem na realnym przepływie, tylko na księgowym podwyższeniu wartości posiadanych kryptowalut. Jest to zgodny z prawem zabieg księgowy, akcjonariusze muszą mieć jednak świadomość, że za taką operacją nie idzie gotówka - wyjaśnialiśmy wówczas.

Korekta wymazuje skokowy wzrost wartości aktywów

Te liczby nie są już jednak aktualne. Dzisiejszy komunikat mówi o ich aktualizacji. Jak tłumaczy spółka korekta polegać będzie na wystornowaniu do zera:



Wartości waluty MCAN wykazanej w pozycji inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w aktywach bilansu, w kwocie 352 166 202,67 zł.

Zobowiązania z tytułu nabycia kryptowaluty, w wysokości 195 112 947,90 zł.

Zysku powstałego w wyniku rozliczenia zakupionej waluty MCAN, wykazanego w pozycji – przychody finansowe rachunku zysków i strat, w wartości 157 203 304,77 zł.

Na skutek, niniejszych zapisów, zysk netto za okres I półrocza 2020 roku, wyniesie 83 tys. zł wobec wcześniej anonsowanych 157 mln zł. To gigantyczna przepaść, warto jednak pamiętać, że wielomilionowy wynik od początku budził kontrowersje, a kontrolę sytuacji w spółce zleciła sama Giełda Papierów Wartościowych.

GPW zleca kontrolę

- Zarząd Giełdy postanawia zobowiązać spółkę Black Pearl S.A. do zlecenia podmiotowi wpisanemu na listę Autoryzowanych Doradców, spełniającemu wymogi, o których mowa w § 15b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dokonania analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej spółki Black Pearl S.A. oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez tę spółkę działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości - mogliśmy przeczytać w uchwale GPW z 27 sierpnia 2020 roku. Uchwała na wykonanie badania dawała 40 dni, które mijają właśnie dziś.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Przypomnijmy, że decyzję GPW poprzedziły nie tylko kontrowersje, jakie budziło podejście do wyceny kryptowaluty w bilansie (a w konsekwencji i wykazanie ogromnego zysku). 11 sierpnia na łamach "Pulsu Biznesu" pojawił się artykuł przedstawiający od kuchni temat gorących przejęć Black Pearl. - Główny akcjonariusz Black Pearl Capital chce przejmować udziały w innych firmach za wirtualną walutę. Wierzy też w przejęcie TFI i biura maklerskiego, choć druga strona stanowczo twierdzi, że nic z tego nie będzie - pisali autorzy. Zarząd odbijał piłeczkę, że negocjacje wciąż trwają. W międzyczasie doszło jednak do zawieszenia notowań, w związku z niejasną sytuacją spółki i gwałtownymi skokami cen akcji. Zarząd Black Pearl w odpowiedzi punktował nieprecyzyjność regulaminu i wystąpił z pomysłem pozwania zarządu GPW na 1 mld zł. Pomysłu nie poparła jednak rada nadzorcza.

Adam Torchała