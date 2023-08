Black Hawk produkowany w Polsce ma trafić do Azji. Legendarne śmigłowce chce mieć Indonezja

Orlen filarem budżetu państwa? "Ma zapewnić 12 proc. wpływów" W 2023 r. daniny podatkowe Orlenu powinny sięgnąć blisko 70 mld, co będzie oznaczało, że koncern zapewni ok. 12 proc. całych wpływów do budżetu państwa - oszacował w środę na konferencji wynikowej wiceprezes Orlenu ds. finansowych Janusz Szewczak.