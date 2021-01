Biznesy zamknięte przez lockdown, ale abonament RTV trzeba będzie zapłacić

Sejm przyjął 8 ze 109 poprawek Senatu do budżetu na 2021 rok

Sejm w środę poparł osiem ze 109 poprawek jakie do budżetu na 2021 r. zgłosił Senat. Dzięki nim m.in. 60 mln zł trafi na program "Senior plus" oraz 39 mln zł na remonty śmigłowców LPR. Odrzucono wniosek Senatu, by 4,5 mld zł przeznaczyć na dodatki dla medyków walczących z COVID-19.