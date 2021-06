Biznes zabiega o pieniądze polskich urlopowiczów

fot. Wirestock Creators / / Shutterstock

Polacy zamierzają spędzić tegoroczny urlop głównie w kraju. O letnie wydatki zabiegać będą nie tylko małe biznesy, ale i największe firmy - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita".

Dziennik zwraca uwagę, że obawy przed pandemią koronawirusa, utrudnienia w podróżach za granicą i obostrzenia sanitarne w wielu krajach sprawiły, że większość osób planujących letni wyjazd stawia na wakacje w Polsce. Podkreśla, że o pieniądze Polaków będą zabiegać nad morzem, w górach czy nad jeziorami nie tylko tysiące drobnych biznesów, które uruchamiają sezonową działalność w popularnych wakacyjnych kurortach, ale również duże firmy, w tym największe sieci handlowe.

Gazeta przytacza wynika raportu Związku Banków Polskich, z którego wynika, że ponad połowa osób planujących letni wyjazd zamierza przeznaczyć na wakacje więcej albo znacznie więcej niż przed rokiem. Najczęściej (34 proc.) planują budżet w wysokości 2,5–5 tys. zł. Dlatego - jak pisze "Rz" na zwiększone wydatki urlopowiczów przygotowała się sieć Euronet Polska, która w tegoroczne wakacje zapowiedziała instalację rekordowej liczby 200 sezonowych bankomatów i wpłato-bankomatów w popularnych wakacyjnych lokalizacjach.

"Do letniego sezonu przygotowały się też największe sieci dyskontów – Biedronka i Lidl, które w czasie wakacji wydłużają pracę sklepów działających w letnich kurortach. Obie firmy już od kilku lat organizują akcje sezonowych relokacji dla swoich pracowników; proponują im przeprowadzkę do wakacyjnych kurortów" - czytamy we wtorkowej "Rzeczpospolitej".

Dziennik dodaje, że o wydatki urlopowiczów zabiega też sieć Dominium Pizza, która tego lata otworzyła sezonowe placówki w Jastarni, we Władysławowie, a także największa polska firma kosmetyczna - Ziaja.(PAP)

