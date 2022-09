Magia TikToka? Ponad miliard użytkowników, "duża gotowość do zakupów"

Prezes Totalizatora Sportowego o tym, jak walczyć z szarą strefą

Szara strefa w branży online zmalała z 80 do 20 proc. w 2020 roku. To duży skok. Ale nawet to 20 proc. to nadal jest za dużo. Rolą regulatora jest walka o zmniejszenie szarej strefy - mówi Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora? Jak to robimy? O tym w materiale wideo.