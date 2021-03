Biznes pełen obaw. Przedsiębiorcy spodziewają się wzrostu podatków

fot. Tyler Olson / Shutterstock

Ponad połowa ankietowanych przedsiębiorców spodziewa się wzrostu podatków i wskazuje na wzrost ryzyka podatkowego spowodowanego reformami podatkowymi, wskazują wyniki badania "2021 EY Tax Risk and Controversy".

51 proc. badanych oczekuje wzrostu podatków bezpośrednich, w Polsce jest to m.in. PIT, CIT, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn, natomiast 44 proc. na podwyżkę podatków pośrednich (m.in. VAT), wynika z badania przeprowadzonego przez firmę EY.

"Rządy będą szukały w kieszeniach przedsiębiorców"

– Biznes jest pełen obaw, że szereg krajowych programów antykryzysowych wraz z licznymi transferami socjalnymi na tyle wydrenował budżety, że rządy będą szukały w kieszeniach przedsiębiorców środków na pokrycie tych wydatków. Powszechne są obawy o zwiększenie podatków i jeszcze bardziej drobiazgowe kontrole organów skarbowych – mówi Michał Goj, Partner w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Nowy Polski Ład. PiS zaprezentował jego główne hasła, cały program przedstawi 20 marca PiS zaprezentował w sobotę 10 głównych haseł Nowego Ładu, programu rozwojowego, który w całości ma zostać przedstawiony w sobotę 20 marca. Nowy Polski Ład obejmie m.in. zdrowie, pracę, rodzinę, szkoły czy środowisko.

Trzy czwarte ankietowanych wskazuje, że reformy podatkowe wprowadzone w ostatnich trzech latach zwiększyły ryzyko podatkowe. Z kolei 53 proc. respondentów kierujących działami podatkowymi z sektora korporacyjnego spodziewa się nasilenia egzekucji podatków w ciągu kolejnych trzech lat. Wyniki badania wskazują, że obawy nie są jednorodne. Uzależnione są od branży: media i rozrywka (57 proc.), ropa naftowa i gaz ziemny (59 proc.), telekomunikacja oraz life sciences (68 proc.).

Europa z największym ryzykiem podatkowym dla firm

Przedsiębiorcy wskazują na Europę jako obszar charakteryzujący się najwyższym poziomem ryzyka podatkowego, wynika z badania "2021 EY Tax Risk and Controversy". "Zaraz za Europą w zestawieniu regionów o największym ryzyku podatkowym plasują się Ameryka Północna i Południowa oraz obszar Azji i Pacyfiku" – czytamy w wynikach badania.

Stawkę ryzyk podatkowych otwierają ceny transferowe, które po raz trzeci z rzędu znalazły się na czele rankingu. Nawet bez pandemii Covid-19 odpowiednie ustalenie cen, po których odbywają się transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi są czułym punktem. Krajowe instytucje podatkowe weryfikują poprawność ustalania cen transakcyjnych na poziomie, który jest zgodny z aktualną sytuacją na rynku. Rezydencja podatkowa i kwestie imigracyjne zajęły drugie miejsce wśród listy ryzyk podatkowych. Pandemia spowodowała problemy związane m.in. z nieoczekiwanym przedłużeniem się pobytu za granicą części pracowników.

Respondenci wskazali również na raportowanie strat finansowych związanych z pandemią, wnioskowanie o zwroty podatkowe czy pozyskiwanie wsparcia finansowego jako czynniki wpływające na wysokie ryzyko podatkowe.

– W Polsce od kilku lat obserwujemy, że celem organów skarbowych jest ograniczenie liczby kontroli przy jednoczesnym wzroście ich skuteczności. Pomagają w tym między innymi gromadzone, w coraz większej ilości dane dotyczące poszczególnych podatników (JPK, STIR, VIES, MDR, Fundament Danych), a także zaawansowane narzędzia analityczne dzięki którym do kontroli (poza wynikającymi wprost z naruszenia przepisów) typowane są firmy, w których istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia nieprawidłowości (tzw. ekonomika kontroli) – komentuje Michał Goj.

Interpretacja podatkowa dla firm

W Polsce przedsiębiorcy mogą skierować wniosek o interpretację indywidualną w sytuacji, gdy w aktualnych przepisach prawa podatkowego nie ma informacji odnośnie do konkretnej sprawy lub budzą one wątpliwości co do tego, jak należy postąpić. Wnioski należy składać do Krajowej Informacji Skarbowej, czas oczekiwania na decyzję wynosi 3 miesiące. Za każdy stan faktyczne we wniosku przedsiębiorcy zapłacą 40 zł.

W badaniu "2021 EY Tax Risk and Controversy" wzięło udział 1 265 szefów działów podatkowych i finansowych z 60 jurysdykcji podatkowych, reprezentujących 20 branż. Badanie przeprowadzone było w czwartym kwartale 2020 roku przez firmę EY.

DF