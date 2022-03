Biznes na zapleczu frontu [Podcast]

/ Reuters

Goście „PB do słuchania” analizują konsekwencje sankcji nałożonych na Rosję i mówią o tym, co przedsiębiorcy mogą zrobić dla uchodźców.

Rosja dokonała inwazji na Ukrainę, cywile giną w bombardowanych i ostrzeliwanych miastach, a uchodźcy starają się przekroczyć granicę i uciec przed wojną. W takiej sytuacji brakuje słów - ale to, o czym można powiedzieć w „PB do słuchania”, to reakcja rynków na wojnę i przede wszystkim reakcja biznesu, który przynajmniej przez tych kilka dni w mniejszym stopniu skupia się na kalkulowaniu zysków i strat, a w większym - na pomocy tym, którzy jej pilnie potrzebują.

Ekonomiczne konsekwencje wojny w Ukrainie Rosyjska napaść na Ukrainę zmienia nie tylko stosunki międzynarodowe w Europie, ale też będzie miała ogromne znaczenie dla światowej gospodarki. Zachodnie sankcje efektywnie odcinające Rosję od Europy mogą mieć zupełnie nieoczekiwane konsekwencje dla reszty świata.

Zaczynamy od elementarnej analizy wpływu wojny - czy, mówiąc wprost, rosyjskiej agresji, na gospodarkę w skali makro. W dniach przed inwazją i w jej pierwszych godzinach trudno było oprzeć się wrażeniu, że sankcje na Rosję są raczej wstrzemięźliwe. Potem przyszła jednak pora na sankcje bezprecedensowe. W przestrzeni publicznej dużo mówiło się o odcięciu Rosji od systemu SWIFT, ale na to tylko fragment większej całości. O tym, co w praktyce może mieć najbardziej destrukcyjny wpływ na rosyjską gospodarkę – i jak na wojnę zareaguje gospodarka polska – opowiada Piotr Bartkiewicz, ekonomista Pekao.

Na rosyjską agresję szybko zareagował polski biznes, robiąc rzeczy duże i małe, ale symboliczne, np. sieci handlowe zaczęły masowo wycofywać rosyjskie produkty z półek. Drugim rozmówcą jest Rafał Baniak, prezes Pracodawców RP, którzy przyłączyli się do akcji „Stop rosyjskiemu kapitałowi", zachęcającej do tego, by nie kupować produktów i usług od firm rosyjskich.

W ostatnich dniach dziennikarze gospodarczy dostają bardzo dużo informacji o tym, w jaki sposób różne firmy pomagają Ukraińcom lub wyrażają sprzeciw wobec działań Rosji. Od dużych w sytuacjach kryzysowych należy wymagać jednak więcej i powinni oni dawać przykład, dlatego kolejnym gościem jest Katarzyna Różycka, szefowa Fundacji Orlen, która opowiada o tym, w jaki sposób największa polska firma wspiera uchodźców – i podkreśla, że pieniądze najlepiej kierować do organizacji, które są wyspecjalizowane w niesieniu pomocy potrzebującym.

Są firmy, których aktywa w kryzysowej sytuacji stają się szczególnie przydatne. W ostatnich dniach widać to m.in. w przypadku producentów spożywczych czy firm logistycznych, dostarczających produkty najbardziej potrzebującym. Kolejnym gościem jest człowiek, który ma w portfelu coś, co jest szczególnie potrzebne uchodźcom, czyli tysiące miejsc noclegowych. Władysław Grochowski, prezes grupy Arche, zadeklarował tuż po rozpoczęciu inwazji, że 5 tys. łóżek w jego obiektach jest do dyspozycji ukraińskich rodzin. To był dopiero początek.

Są też polskie firmy, dla których wojna oznacza poważne straty i konieczność zmiany strategii, bo przez lata inwestowały i w Rosji, i w Ukrainie. Sztandarowym przykładem takiej sytuacji jest odzieżowa grupa LPP, czyli jeden z największych polskich prywatnych biznesów. LPP ponad jedną czwartą przychodów generowało dzięki Ukrainie i Rosji, a w ostatnich dniach informowało o idących w setki milionów złotych odpisach wartości tych aktywów. O pomocy dla pracowników w ogarniętym wojną kraju i o tym, jak z górką zasypać dziurę w przychodach opowiada Sławomir Łoboda, wiceprezes LPP.

Od kilkunastu dni żyjemy w nowej rzeczywistości, w której rosyjskie czołgi wjeżdżają do suwerennego kraju, a cywile giną w ostrzeliwanych budynkach. Dla Ukrainy wojna zaczęła się jednak 8 lat temu od inwazji na Krymie i w Donbasie. Wtedy też, w wyniku rosyjskiego embarga wywołanego unijnymi sankcjami, zaczęły się poważne kłopoty polskich sadowników, których w Pulsie Biznesu wspieraliśmy w ramach akcji Jedz Jabłka. Sadownicy od lat wiedzą więc już, jakie są konsekwencje sankcji i jak można sobie z nimi radzić, o czym opowiada Mirosław Maliszewski, prezesa Związku Sadowników RP i jednocześnie poseł PSL.

0'55" Piotr Bartkiewicz o makroekonomicznych efektach wojny

8'09 Rafał Baniak o odpowiedzi pracodawców

15'51" Katarzyna Różycka o pomaganiu z głową

20'41" Władysław Grochowski o organizacji noclegów dla uchodźców

30'36 Sławomir Łoboda o wojennych odpisach

38'43" Mirosław Maliszewski o życiu z kontrsankcjami

Wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do słuchania znajdziecie na stronie pb.pl/dosluchania i w aplikacjach podcastowych, w tym na Spotify i Apple Podcasts.