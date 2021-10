Biznes murem za InPostem ws. Pandora Papers. Rafał Brzoska zapowiada kroki prawne

/ Puls Biznesu

Największe organizacje biznesowe wstawiły się za prezesem InPostu Rafałem Brzoską. A sam Brzoska zapowiada pozew wobec "Gazety Wyborczej", która opisała jego "cypryjskie kombinacje".

W niedzielę, 3 października, światło dzienne ujrzały dokumenty "Pandora Papers", czyli wyniki międzynarodowego śledztwa prowadzonego przez dziennikarzy. Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) ujawniło pakiet tajnych dokumentów dowodzących, że politycy i urzędnicy z różnych krajów wykorzystywali spółki offshore do zakupu nieruchomości i unikania podatków.

"Gazeta Wyborcza" opisała wątek prezesa InPostu Rafała Brzoski. Jak wynika z jej ustaleń, w ramach międzynarodowego projektu "Pandora Papers" pojawia się również nazwisko prezesa InPostu. Zdaniem gazety "Rafał Brzoska Jak wynika z jej ustaleń, w ramach międzynarodowego projektu "Pandora Papers" pojawia się również nazwisko prezesa InPostu. Zdaniem gazety "Rafał Brzoska miał obniżać podatki należne w Polsce dzięki sprytnym transakcjom na Cyprze ."

W odpowiedzi na tekst "GW" Rafał Brzoska zabiera głos i zapowiada kroki prawne. W oświadczeniu przekazanym mediom czytamy:

"Po pierwsze: (...) Autor artykułu wykazuje niezrozumienie fundamentalnej różnicy pomiędzy majątkiem spółki jako podmiotu prawa handlowego a majątkiem jej akcjonariusza. W przypadku spółki Integer byłem jednym z tysięcy akcjonariuszy, więc teza, że przelewałem sobie środki na konto, jest z definicji nieprawdą. Kontaktujący się ze mną dziennikarz zrobił szereg błędów merytorycznych nie tylko w tej kwestii, ale już w samych pytaniach – włączając w to błędy w nazwisku i stanie cywilnym. W przypadku spółki Salmerio to rzekomy ślad, w postaci niepodpisanego dokumentu, dotyczący mojej byłej małżonki, odnosi się do transakcji, która w istocie nie miała miejsca.

Po drugie: Tak, w grupie kapitałowej Integer funkcjonowały spółki z siedzibą na Cyprze. Był i jest to w pełni transparentny i legalny sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Spółki te nie służyły unikaniu opodatkowania, a finansowaniu inwestycji Grupy w Rosji. Inwestycje w Rosji prowadziliśmy z Cypru, gdyż zapewniało to większą ochronę prawną na bazie umów dwustronnych aniżeli między samą Polską a Rosją. Robiliśmy to w trosce o interes wszystkich akcjonariuszy - w innym przypadku działalibyśmy na szkodę spółki. Większość polskich podmiotów gospodarczych inwestujących poza krajem często decyduje się na inwestycje z podmiotów celowych ulokowanych w krajach UE, które mają bilateralne umowy na lepszym poziomie niż kraj spółki matki. Wszystkie relacje pomiędzy spółkami z grupy Integer, a wszystkimi spółkami, w tym z siedzibą poza granicami Polski, były transakcjami i relacjami nie tylko w pełni transparentnymi, ale także transakcjami wskazanymi we wszystkich raportach i sprawozdaniach, w których było to konieczne ze względu na zasady rynku kapitałowego. Żadne z nich nie były kwestionowane przez jakiekolwiek uprawnione organy. (...) Sprawa fundamentalna: udzielenie pożyczki nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w świetle polskich przepisów podatkowych, a więc w żaden sposób nie może wpłynąć na obniżenie podstawy opodatkowania w Polsce! Co więcej, nawet umorzenie pożyczki, która nie została spłacona, o ile nie zostały spełnione przesłanki wymagane przepisami ustawy o CIT (np. upadłość pożyczkobiorcy potwierdzona decyzją sądu) nie stanowi kosztu uzyskania przychodu i nie wpływa na obniżenie podstawy opodatkowania. Wszystkie spółki Grupy Integer działające w Polsce są w pełni transparentnie i rozliczają podatki od dochodów uzyskanych na terenie naszego kraju. Zgodnie z upublicznionymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Grupy, Spółki grupy zapłaciły łącznie 113 mln złotych podatku CIT za cały rok obrotowy 2020 oraz aż 94 mln złotych za pierwsze 6 miesięcy roku 2021.

Po trzecie: Nie jest prawdą, że nie odpowiedziałem na pytania dziennikarza. Wręcz przeciwnie - dziennikarz otrzymał kompleksowe odpowiedzi, część z nich pominął. (...) Szkoda, że dziennikarz nie zadał pytania, gdzie płacę podatki i w jakiej wysokości. Dowiedziałby się, że płaciłem, płacę i będę płacił je w Polsce, a ich wysokość tylko za rok 2021 wyniesie z tytułu PIT wiele milionów złotych.

Podejmę kroki prawne przeciwko wszystkim, którzy nierzetelnym dziennikarstwem będą naruszać kierowanej przeze mnie firmy, jej pracowników i moje konstytucyjne prawa."

Murem za Rafałem Brzoską stanęły największe organizacje biznesowe, które zwróciły uwagę, że korzystanie z infrastruktury prawnej innych państw członkowskich UE jest w pełni legalną częścią

prowadzenia międzynarodowych firm.

Biznes za InPostem „W związku z publikacją artykułu „Pandora Papers: Cypryjskie kombinacje twórcy InPostu” (Gazeta Wyborcza, 3.10.2021 r.) zdumiewa nas sytuacja, w której artykuł czyni firmie zarzuty, opisując jej legalne działania. W pełni legalną częścią prowadzenia międzynarodowych firm jest bowiem korzystanie z infrastruktury prawnej innych państw członkowskich UE. W przypadku Cypru pomaga to skuteczniej chronić inwestycje np. na rynku rosyjskim.” (...) Pragniemy podkreślić, że InPost jest obecnie największą w Europie platformą dostaw dla e-commerce! Podważenie wiarygodności narodowego czempiona, dające pracę 13 tysiącom osób i wpłacającego do budżetu 113 mln podatku CIT (2020 r.) musi opierać się na twardych dowodach. Zniszczyć wizerunek firmy jest bardzo łatwo, trudniej go odbudować. Dlatego nie ferujmy wyroków, bazując na wycinkowych informacjach. Konfederacja Lewiatan, Polska Rada Biznesu i Pracodawcy RP, Polskie Towarzystwo Gospodarcze i Business Centre Club

