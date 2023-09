Duże udogodnienie dla inwestorów. BM PKO BP z formularzem W-8BEN

XTB i pasywne inwestowanie w ETF-y. Polski broker wprowadza nowy produkt finansowy Polski broker XTB wprowadził do swojej oferty pierwszy pasywny produkt inwestycyjny pozwalający klientom na budowę do 10 strategii opartych o ETF-y. Nowość jest już dostępna w Rumunii, ale wkrótce ma dotrzeć także do naszego kraju.