Biuro Maklerskie ING Bank Śląski: jak szybko otworzysz tu rachunek inwestycyjny?

ING Bank Śląski to właściciel trzeciego największego biura maklerskiego w Polsce, patrząc na liczbę prowadzonych rachunków inwestycyjnych. Ile czasu otwiera się tu konto? Jak wyglądają formalności? W tym tekście opisuję zakładanie rachunku maklerskiego w BM ING Bank Śląski.

fot. Sirozy / / Shutterstock

W ramach eksperymentu założyłem konta w 11 domach maklerskich. Na początku dowiedziałem się, w którym da się zacząć inwestować najszybciej oraz gdzie nie można otworzyć konta całkowicie zdalnie, co opisuję w podsumowaniu testu. W oddzielnych tekstach przedstawiłem dokładniej każdy z nich. W tym na tapet wziąłem Biuro Maklerskie ING.

W większości domów maklerskich prowadzonych przez banki, żeby dołączyć do grona ich klientów, trzeba założyć najpierw rachunek bankowy. Tak samo wygląda to w przypadku najpopularniejszego rachunku mBanku, czyli usługi eMakler, BM Alior Banku, jak i biura maklerskiego ING. Na początku opiszę więc zdalne zakładanie konta bankowego. Jeśli należysz do klientów ING Bank Śląski, otwarcie rachunku maklerskiego zajmie Ci w nim do dwudziestu minut.

ING

Otwieram konto w banku ING

Żeby otworzyć konto bankowe w ING, niezbędny jest dowód osobisty, którego nie można zastąpić żadnym innym dokumentem oraz polski numer telefonu, potrzebny do autoryzacji. Rachunek da się otworzyć całkowicie bez wychodzenia z domu w aplikacji mobilnej lub na stronie www banku. Skorzystałem z drugiej opcji.

Na początku musiałem wybrać rodzaj konta. Dostępne są Direct (darmowa bankowość internetowa), Komfort (dla dwóch osób) lub Mobi dla młodych (korzyści dla osób w wieku 18 - 26 lat). Później zostałem przeniesiony do formularza, w którym wpisałem swoje podstawowe dane osobowe. Na podany przeze mnie numer telefonu przyszedł SMS z kodem autoryzacyjnym.

Później przyszedł czas na najważniejszy etap, czyli potwierdzenie tożsamości. W ING można zrobić to za pomocą wideoweryfikacji, kuriera, w oddziale lub natychmiastowo poprzez przelew z konta w innym banku (do wyboru mBank, Santander Bank, PKO, Millennium Bank, Alior Bank, Pocztowy24). Po zaznaczeniu odpowiedniego i zalogowaniu się do bankowości internetowej zostałem przeniesiony do płatności Elixir. Weryfikacja przelewu nastąpiła w ciągu kilku minut.

Kolejny krok to dołączenie do formularza zdjęć obu stron dowodu osobistego Wybrałem opcję przez telefon. Zeskanowałem nim kod QR wyświetlony na ekranie komputera i przeszedłem do odpowiedniej strony. Po wykonaniu zdjęć i ich zaakceptowaniu dalsza część procesu odbywała się z powrotem na komputerze. Musiałem poczekać kilka minut, aż bank zweryfikuje dowód osobisty.

Ostatnią rzeczą, którą musiałem zrobić, było przeczytanie i zaakceptowanie zgód oraz potwierdzenie składanego formularza. Jego wypełnienie było bardzo intuicyjne oraz szybkie. Jak podawał bank, sprawdzenie wniosku miało zająć do kilku godzin (najpóźniej do następnego dnia roboczego), ale w moim przypadku został zweryfikowany po 5 minutach. Od rozpoczęcia wypełniania formularza do otrzymania dostępu do bankowości internetowej minęło niecałe 40 minut. Na mój adres mailowy przyszły dokumenty, w których znalazłem dane logowania do konta.

Zakładam rachunek w biurze maklerskim ING

Gdy już udało mi się zalogować do bankowości internetowej, żeby otworzyć rachunek maklerski, musiałem wejść do zakładki "oferta ING" i wybrać opcję "inwestycje". Tak samo jak w przypadku Alior Banku w pierwszej kolejności czekało mnie wypełnienie ankiety MiFID. Subiektywnie pytania były całkiem proste, nawet dla początkujących inwestorów. W każdym z nich wystarczyło wybrać jedno prawdziwe zdanie.

ING

Po wypełnieniu ankiety ING poinformowało mnie o wyniku (które produkty inwestycyjne są dla mnie odpowiednie) oraz dopasowało do moich odpowiedzi profil inwestora. Uznano mnie za "inwestora dynamicznego", który może osiągnąć wysoki zwrot z inwestycji, ale ma też duże szanse na poniesienie strat. Po zaakceptowaniu zgód mój rachunek maklerski został aktywowany.

ING

Podsumowanie

Otwarcie rachunku maklerskiego w banku ING zajęło mi mniej więcej 10 minut (i tyle trwałoby wszystko, co musiałem zrobić, gdybym należał wcześniej do jego klientów). Z założeniem konta bankowego oraz jego weryfikacją cały proces zajął około godzinę. Formularz i ankietę MiFID wypełniało się bardzo szybko. Godzinę po założeniu konta bank skontaktował się ze mną, żeby potwierdzić, że to ja je otworzyłem.

Założenie rachunku maklerskiego w BM ING jest darmowe, tak samo jak jego prowadzenie, gdy korzysta się z konta elastycznego. Za konto aktywne, opłacalne przy średnich miesięcznych obrotach w wysokości 30 tys. zł., trzeba płacić 180 zł rocznie. Porównanie opłat w domach maklerskich znajdziesz w tekście “Najtańsze rachunki inwestycyjne…”