Biuro Maklerskie ING podnosi opłaty. Duża podwyżka dla klientów

Od 1 sierpnia Biuro Maklerskie ING aktualizuje tabele opłat i prowizji, niestety z niekorzyścią dla swoich klientów. Do góry idą wyraźne prowizje maklerskie oraz kwota minimalnej prowizji. Zmienia się także opłata miesięczna za konto aktywne.

Na stronach Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego pojawiły się nowe regulaminy oraz nowe tabele prowizji i opłat, które mają obowiązywać od 1 sierpnia 2023 roku. Zmiany wydają się znaczące.

Pierwsza i najbardziej odczuwalna dla drobnych inwestorów to zmiana prowizji minimalnej z 5 zł do 6 zł dla podstawowego konta Maklerskie Elastyczne. W górę pójdzie też prowizja maklerska z 0,3 proc. do 0,37 proc.

Zmiany odczują także posiadacze rachunku Konto Maklerskie Aktywne. Tutaj w górę pójdzie zarówno prowizja minimalna (także z 5 zł do 6 zł), ale także miesięczna opłata za konto (z 15 do 25 zł) i same prowizje maklerskie.

Wcześniej przy miesięcznym obrocie do 1 mln zł prowizja wynosiła 0,25 proc. Po zmianach prowizja skoczy do 0,30 proc. Wyższe będą też opłaty dla obrotu z kolejnych przedziałów, czyli do 2 mln, do 5 mln i powyżej 5 mln. Będzie to odpowiednio 0,25 proc.(wcześniej 0,19 proc.), 0,21 proc. (wcześniej 0,19 proc.) oraz 0,17 proc. (wcześniej 0,16 proc.).

Poza wyższą opłatą miesięczną za konto aktywne o 10 zł (do 25 zł), wrośnie także o 10 zł do 25 zł opłata za zmianę konta. Dla kont aktywnych zniesiona zostanie stopniowana opłata za obrót na kontraktach akcyjnych w zależności od ilości handlowanych sztuk. Wprowadzona zostanie jedna stała opłata w wysokości 3 zł.

Rosną tzw. opłaty administracyjne. BM ING podnosi z 30 zł do 90 zł opłaty za np. wystawienie zaświadczeń i dokumentów na wniosek klienta, np. wyciągu ze stanem rachunku, historii rachunku, duplikatu PIT-8C etc. Droższe będzie pakiet notowań zawierający 5 najlepszych ofert. Do tej pory w przypadku Konta Elastycznego i Aktywnego kosztował 88 zł miesięcznie, a po zmianach będzie to koszt 108 zł. Pełny arkusz ofert dla każdego instrumentu finansowego dostępny w Koncie Aktywnym będzie kosztował 214 zł wobec 174 zł wcześniej.

Tym samym koszt obsługi Konta Elastycznego BM ING, według kryteriów użytych przez Bankier.pl w kwartalnym rankingu najtańszych kont maklerskich, wzrośnie z 420 zł obecnie do 516 zł po zmianach. Przy takim profilu inwestowania, jaki został użyty w rankingu, oznacza to wzrost rocznych kosztów obsługi rachunku o 22,86 proc. BM ING w komunikacie informuje, że zdecydowało się na aktualizację cen z uwagi na rosnące koszty działalności i utrzymywanie się wysokiej inflacji. Poprzednia tak znacząca zmiana cennika miała miejsce w sierpniu 2021 r.