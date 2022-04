Bittel: od 1 kwietnia zmiana zasad podróżowania koleją uchodźców z Ukrainy

/ SKM Warszawa

PKP Intercity, od piątku 1 kwietnia tego roku, wprowadzi nowe zasady bezpłatnych przejazdów dla uchodźców z Ukrainy - poinformował na środowej konferencji wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Bezpłatnie będą mogły podróżować kobiety, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami i powyżej 60 roku życia.

"Pomoc chcemy kierować w sposób bardziej wycelowany dla tych osób, które rzeczywiście jej najbardziej potrzebują. Nowy system wprowadzamy na mniej więcej cztery tygodnie, choć zostawiamy sobie tutaj furtkę, że po połowie tego okresu, obserwując, analizując sytuację, będziemy być może dokonywali kolejnych zmian, korekt albo w jedną, albo w drugą stronę w zależności od rozwoju sytuacji" - powiedział Bittel.

"Chcemy, aby obecne możliwości związane z przejazdami kolejowymi były bardziej dostosowane do potrzeb uchodźców, żeby były kierowane do tych, którzy tej pomocy rzeczywiście potrzebują najbardziej" - dodał.

Obecny na konferencji członek zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz sprecyzował, że od 1 kwietnia bezpłatny bilet na pociągi PKP Intercity będą mogły pobrać kobiety, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami, oraz powyżej 60 roku życia.

"Drugi czynnik to okazanie paszportu z poświadczeniem przekroczenia granicy polskiej 24 lutego bądź po 24 lutego, ewentualnie pokazaniem (...) paszportu wewnętrznego ukraińskiego, prawa jazdy, legitymacji studenckiej wraz z zaświadczeniem o otrzymaniu numeru PESEL, który jest przydzielany uchodźcom ukraińskim, którzy przekroczyli polską granicę po 24 lutego" - stwierdził.

"Oznacza to, że uprawnione do bezpłatnych przejazdów będą de facto osoby, które z Ukrainy uciekły przed działaniami wojennymi" - dodał Gontarz.

Darmowe przejazdy dla uchodźców z Ukrainy zostały wprowadzone 26 lutego na cztery tygodnie, po czym zostały przedłużone do końca marca tego roku.

Obecnie podróże odbywają się na podstawie dowolnego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie oraz na podstawie pobranej w kasie lub u drużyny konduktorskiej nieodpłatnej miejscówki.

PKP Intercity przewiozło bezpłatnie ponad 1 mln obywateli Ukrainy

PKP Intercity do środy do południa wydało ponad 1 mln 50 tys. bezpłatnych biletów dla obywateli Ukrainy - poinformował w środę na konferencji prasowej członek zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz.

"Do godziny 12:00 wydaliśmy 1 mln 50 tys. bezpłatnych miejscówek, bezpłatnych biletów dla obywateli Ukrainy" - powiedział Gontarz.

"To pokazuje skalę, w której my jako PKP Intercity odpowiadamy na to zapotrzebowanie i świadczymy za darmo usługę transportową" - dodał.

Obywatele Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej od 26 lutego br. mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów w 2. klasie pociągów kategorii ekonomicznych TLK i IC.

Przejazd odbywa się na podstawie dowolnego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie oraz na podstawie pobranej w kasie lub u drużyny konduktorskiej nieodpłatnej miejscówki.

Członek zarządu PKP Intercity poinformował też, że od początku kryzysu uchodźczego, czyli od końca lutego do środy przewoźnik wzmocnił 1500 pociągów rozkładowych liczbą 5000 wagonów.

"De facto funkcjonują teraz w takim reżimie i przy takich potokach podróżnych, jakie są nam znane w okresie wakacyjnym, czyli szczytu przewozowego" - stwierdził Gontarz.

autor: Łukasz Pawłowski

