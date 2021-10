Bitcoinowe bankomaty w największej sieci handlowej w USA

/ Pexels

Urządzenia pozwalające zakupić kryptowalutę za gotówkę pojawiły się w sklepach sieci Walmart. Firma nie pochwaliła się oficjalnie nowością – po ostatnich fałszywych pogłoskach o akceptowaniu litecoina w kasach zdecydowała się na „cichy start”.

Walmart jest największym graczem na rynku handlu detalicznego w Stanach Zjednoczonych i do tej pory nie angażowała się raczej w kryptowaluty. Dlatego, gdy we wrześniu 2021 r. pojawiły się informacje o wprowadzeniu opcji płatności za pomocą litecoina news odbił się szerokim echem wśród inwestorów. Notowania kryptowaluty wystrzeliły, tylko po to, by wkrótce równie szybko opaść, gdy Walmart zdementował doniesienia.

Tym razem „debiut” kryptowalut w Walmarcie ma jednak inny charakter i został potwierdzony przez reporterów serwisu Coindesk. Firma Coinstar wspólnie z Coinme uruchomiła pilotażowy program, który pozwala w maszynach ustawionych w sklepach kupić bitcoina za gotówkę. Na razie opcja jest dostępna w 200 urządzeniach.

Coinstar instaluje specyficzny rodzaj „bankomatów”. Umożliwiają one wymianę bilonu na banknoty i karty podarunkowe. Współpraca z Coinme (dostawcą maszyn do wymiany bitcoinów) pozwoliła dodać do funkcji kolejną opcję. Po wpłaceniu gotówki użytkownik otrzymuje papierowy kupon. Następnym krokiem jest rejestracja w serwisie internetowym Coinme i przejście weryfikacji tożsamości. Dopiero wówczas kupon może zostać zamieniony na kryptowalutę.

Opłaty za transakcję nie należą do niskich. Za wymianę gotówki płaci się 7 proc. wartości transakcji, a dodatkowo 4 proc. za skorzystanie z usługi kryptowalutowej. Nowość nie zainteresuje raczej inwestorów, którzy mogą skorzystać z o wiele tańszych rozwiązań, ale może zachęcić do przetestowania kryptowalut konsumentów, którzy do tej pory cyfrowe aktywa znali tylko ze słyszenia.

MK