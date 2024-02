Bitcoin zdobędzie szczyt w 2024 r. Tak uważa 84% krypto-inwestorów

Ankieta przeprowadzona przez popularną giełdę kryptowalut pokazuje jasno sentyment na rynku. Większość inwestorów wypatruje nowych szczytów i liczy przyszłe zyski, ale w dyskusji pojawiają się też katastroficzne wizje. Dokąd zawędruje w tym roku bitcoin?

Zaczynając od przeglądu sytuacji na rynku kryptowalut, kurs bitcoina i czołowych altcoinów pozostaje na podobnych poziomach jak na początku roku. Po wybiciu do 47 tys. dolarów przed zatwierdzeniem ETF-ów na bitcoina oraz spadkach poniżej 39 tys. dolarów podczas sprzedaży faktów, najstarsza kryptowaluta powróciła do poziomu 43 tys. dolarów.

Kurs bitcoina - ostatnie 30 dni (Coinmarketcap)

Podobnie jak 1 stycznia radzi sobie obecnie także ether, którego kurs znajduje się w pobliżu poziomu 2300 dolarów. Wciąż jest jednak zbyt wcześnie, żeby mówić o pokonaniu trendu spadkowego. Wielu analityków zakłada, że rynek kryptowalut pozostanie w stanie zawieszenia lub czeka go dalsza korekta, a sytuacja odwróci się po pierwszej obniżce stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

Przyjmuje się, że Fed nie poluzuje polityki monetarnej podczas najbliższego posiedzenia, do którego dojdzie 20 marca. Jednocześnie rynek obstawia, że dojdzie do tego na początku maja. Obniżka stóp procentowych w USA będzie jednak uzależniona od inflacji i danych o zatrudnieniu, także to właśnie dane z amerykańskiej gospodarki będą wpływały w najbliższych miesiącach na kurs kryptowalut.

Bitcoinowe ETF-y typu spot, które pojawiły się na amerykańskich giełdach 10 stycznia, wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Od czasu uruchomienia przyciągnęły one ok. 6 mld dolarów, z czego tylko w ostatnim tygodniu stycznia napłynęło do nich 1,8 mld dolarów. Standard Chartered szacuje, że w całym 2024 roku do bitcoinowych ETF-ów może trafić od 50 do 100 mld dolarów.

Jeśli prognoza banku się sprawdzi, wpływ nowego produktu na kurs bitcoina może zacząć stawać się zauważalny. Uruchomione w zeszłym miesiącu giełdowe fundusze charakteryzują się tym, że gromadzą bitcoiny, jako bazowe aktywo. Inwestowanie w kryptowaluty poprzez ETF znacząco ułatwia wejście na ten rynek różnego rodzaju funduszom inwestycyjnym.

Standard Chartered uważa również, że już końcem maja może dojść do zatwierdzenia funduszu ETF typu spot na ethereum. Analitycy banku wróżą, że przed dopuszczeniem go do obrotu, kurs drugiej największej kryptowaluty może osiągnąć 4000 dolarów.

Większość nie zawsze ma rację

We wspomnianej na początku tekstu ankiecie udział wzięło 10 tys. klientów giełdy Bitget. Swoje odczucia co do rynku wyrazili więc kryptowalutowi inwestorzy, których optykę może zaburzać nadzieja na przyszłe zyski. Badanie wykazało, że 84% ankietowanych spodziewa się w tym roku nowego rekordu wszechczasów na kursie bitcoina. Poprzedni ustanowiony w listopadzie 2021 roku wynosi ok. 69 000 dolarów.

55% uczestników sondy Bidget prognozuje, że cena bitcoina wzrośnie po halvingu do poziomu pomiędzy 50 tys. a 100 tys. dolarów. 30% spodziewa się, że po tym wydarzeniu kurs BTC przebije 60 tys. dolarów. Przypomnijmy, że do czwartego halvingu w historii bitcoina dojdzie już w kwietniu, a więc kryptowaluta nie ma wiele czasu, żeby spełnić oczekiwania inwestorów.

Wg. prognoz najbliższy halving BTC będzie miał miejsce 23 kwietnia 2024 r. W jego wyniku nagroda otrzymywana przez górników BTC za bloki dodane do blockchaina kryptowaluty zmniejszy się o połowę z 6,25 BTC do 3,125 BTC. Historycznie halvingom towarzyszyły znaczące ruchy cenowe na rynku kryptowalut. Minione wydarzenia nie gwarantują jednak, że będzie tak również i tym razem.

Na drodze ku nowym maksimom bitcoinowi mogą stanąć losowe wydarzenia, np. upadek dużej giełdy kryptowalut lub któregoś z czołowych stablecoinów. Na rynek kryptowalut w istotny sposób mogą wpływać również pomysły rządzących. Wiele zależy od dalszych kroków Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz jej prób uregulowania cyfrowych aktywów, poprzez pozywanie kolejnych podmiotów z branży. Aktualnie otwartą sprawą pozostaje m.in. jej spór z Coinbase - największą amerykańską giełdą kryptowalut.