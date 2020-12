Bitcoin wciąż drożeje. 22 000 dolarów przebite

fot. Iaremenko Sergii / Shutterstock

Bitcoin znów to zrobił. „Król kryptowalut” ponownie pokazał, że jak już drożeje, to z rozmachem. Jego notowania przekroczyły 22 000 USD.

W środę po 15:00 informowaliśmy, że bitcoin po raz pierwszy w historii przebił 20 000 dolarów. Pokonanie tej psychologicznej bariery było dopiero początkiem kolejnego rajdu na rynku kryptowalut. W czwartkowy poranek bitcoin wyceniany jest na ponad 22 000 dolarów. Oznacza to wzrost w ciągu 24 godzin o 15 proc. Względem początku roku, bitcoin zyskał natomiast ponad 200 proc.

Wśród komentarzy dotyczących gwałtownej zwyżki cen kryptowalut przewija się odniesienie do polityki banków centralnych. Instytucje te z jednej strony zwiększają podaż „tradycyjnych” walut (co prowadzi do wzrostu wyceny wielu aktywów, w tym kryptowalut), z drugiej zaś coraz poważniej myślą o emisji własnych walut cyfrowych, m.in. opartych o technologię blockchain.

Na wycenę bitcoina warto także spojrzeć przez pryzmat polskiej waluty. Kurs BTC/PLN sięga obecnie blisko 80 000 zł. Dla porównania, na początku roku było to mniej niż 30 000 zł.

MZ