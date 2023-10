Cenowa przejażdżka bitcoina przez fake news. Dźwignia wywiozła traderów

Cenowy rollercoaster na rynku kryptowalut wywiózł inwestorów grających z dźwignią. Bitcoin wystrzelił w reakcji na doniesienia jednego z najbardziej znanych branżowych portali i spadł, gdy okazały się nieprawdą.

Informacja, według której SEC wydał zgodę na pierwszy ETF BlackRock na bitcoina, sprawiła, że kurs pierwszej kryptowaluty zyskał blisko 10%, przebijając 30 000 dolarów. Gdy chwilę później okazało się, że wiadomość jest nieprawdziwa, bitcoin zaliczył spadek o 6%.

Wysoka zmienność doprowadziła do dużych likwidacji pozycji z dźwignią. W ciągu ostatnich 24 godzin straty sięgnęły 155 mln dol. Blisko 100 mln dol. pochłonęły likwidacje shortów, do których doszło tuż po opublikowaniu fałszywej informacji.

Informacja, która poruszyła rynek, została rozpowszechniona 16 października przez Cointelegraph - jeden z najpopularniejszych kryptowalutowych portali. Nie ma na ten temat aktualnych opracowań, ale według zestawień sprzed 4 lat było to wówczas najbardziej poczytne medium spośród wszystkich portali zajmujących się tą tematyką na świecie. Trzeba zaznaczyć przy tym, że nie wiadomo, kto jest jego właścicielem, a w sieci pojawiały się spekulacje o nieujawnionych współpracach lub wręcz własnych projektach promowanych przez portal. Podobne wpadki jak ta najświeższa nie zdarzały mu się jednak często.

Informacja o zatwierdzeniu spotowego ETF-u na bitcoina od BlackRock została podana przez Cointelegraph na platformie X (dawny Twitter) i błyskawicznie rozbiegła się po sieci. Kurs bitcoina natychmiast wystrzelił, co może dawać pewne wyobrażenie o tym, jak zachowa się rynek, jeśli podobne doniesienie okaże się prawdą. Wiadomość została jednak szybko skontrowana przez dziennikarzy Bloomberga, Fox News i CoinDesk, którzy oświadczyli, że Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nadal nie wydała zgody na uruchomienie produktu.

Po ataku ze strony użytkowników X Cointelegraph wydał oświadczenie, w którym przeprosił za publikację niesprawdzonej informacji. W oddzielnym materiale na swojej stronie wyjaśnił, że wiadomość została opublikowana przez dział ds. mediów społecznościowych bez konsultacji z resztą redakcji, a źródłem plotki był anonimowy użytkownik jednego z kanałów w serwisie Telegram.

UPDATE: Dear community, we hold ourselves to high journalistic standards and consider it important to address the mistakes we make with full transparency. Here is what happened today regarding the tweet about the BlackRock Bitcoin ETF: https://t.co/JMIMaxXUG0