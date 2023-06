Kurs bitcoina wystrzelił, gdy Wall Street wkracza na rynek

Koreański "król kryptowalut" skazany. Śmieszna kara za stratę 40 mld dolarów Koreańczyk Do Kwon doprowadził do upadku stablecoina terraUSD oraz tokenu Luna, co spowodowało straty inwestorów w wysokości 40 mld dolarów. Sąd w Czarnogórze skazał "króla kryptowalut" na... 4 miesiące więzienia.