Bitcoin pokonał kolejny poziom. W tym roku nie ma sobie równych

Cena bitcoina przekroczyła 30 tys. dolarów i jest najwyżej od czerwca 2022 r. W tym roku kryptowaluty okazują się najlepszą inwestycją pod względem stopy zwrotu, najmocniej korzystając na prognozowanej zmianie polityki monetarnej Rezerwy Federalnej.

fot. TY Lim / / Shutterstock

We wtorek, 11 kwietnia, cena bitcoina przekroczyła poziom 30 tys. dolarów i była najwyższa od 9 czerwca 2022 r. Od początku roku stopa zwrotu z inwestycji w najpopularniejszą kryptowalutę wynosi już 80 proc., a cały rynek cyfrowych walut mierzony przez S&P Crypto Broad Digital Market Index (BDM), który bierze pod uwagę aktywa spełniające kryteria płynności i kapitalizacji rynkowej wzrósł o 64 proc.

To najwięcej w porównaniu z najpopularniejszymi klasami aktywów, bo w tym samym czasie MSCI All Countries World Index (mierzący stopę zwrotu światowych rynków akcji) wzrósł o 6,6 proc., złoto zyskało ok. 10 proc., a na rynkach surowcowych przeważały spadki.

Co stoi za wzrostami bitcoina? Zmienił się sentyment dotyczący perspektyw polityki monetarnej prowadzonej przez Fed. Gdy Rezerwa Federalna podnosiła stopy procentowe od marca 2022 r. w sposób zdecydowany i przekonywała o swoim zdeterminowaniu w walce z inflacją, ceny kryptowalut zaliczały jedne z najgorszych rocznych stóp zwrotu w swojej historii.

Na koniec grudnia 2022 r. bitcoin kosztował niespełna 17 tys. dolarów po spadku o 64 proc. w ciągu roku. Drugi pod względem udziału w rynku ethereum spadł o 67 proc. Cały rynek wyceniany na początku 2022 r. na ok. 2,2 biliona dolarów skurczył się do niespełna 760 mld, czyli o blisko 65 proc.

Obecnie, wobec kryzysu w amerykańskim sektorze bankowym, a także napływających na rynek danych makroekonomicznych scenariuszem bazowym jest zakończenie podwyżek, po jeszcze jednej w maju, a inwestorzy wyceniają na ok. 90 proc., że w grudniu stopy procentowe będą już obniżone.

„Czynniki w postaci rosnących obaw o bezrobocie, problemy amerykańskiego sektora bankowego oraz spadająca inflacja w USA coraz mocniej nastawiają rynek na zmianę polityki monetarnej Fed. Tu warto przypomnieć, że kryptowaluty bywają nazywane dziećmi niskich stóp procentowych. Znaczna ich część powstała bowiem w efekcie nadmiaru pieniądza w gospodarkach” – zauważa Grzegorz Dróżdź, analityk z Conotoxi.

W komentarzach podnosi się także znaczenia cyklu halvingowego, który w przeszłości wyznaczał dno rynku niedźwiedzia i zapowiadał wzrosty cen przed zmniejszeniem o połowę nagrody za wykopanie bloku w sieci bitcoina, które odbywa się co cztery lata. Następny halving będzie miał miejsce w marcu 2024 r.

Nie wolno jednak zapominać o problemach rynku, które trapiły go w poprzednim roku, ale dawały o sobie znać także niedawno. To np. upadek platformy Celsiusa, giełdy FTX czy niedawny krach banku Silvergate, a w efekcie jeszcze w marcu cena bitcoina spadła poniżej 20 tys. dolarów. Jest też całe spektrum spraw związane z regulacją rynku w USA i wzmocnieniem nadzoru nad nim przez Fed.

W marcu Commodity Futures Trading Commission (CTFC) złożyła pozew przeciwko największej giełdzie kryptowalut Binance, twierdząc, że giełda dała użytkownikom dostęp do instrumentów pochodnych, którymi należy handlować na regulowanych platformach i zrobiła to bez odpowiedniej rejestracji.

Coinbase, inna giełda, notowana na Nasdaq ogłosiła, że otrzymała od amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zapowiedź podjęcia "działań egzekucyjnych". SEC stwierdziła, że ​ ​​Coinbase naruszyła przepisy dotyczące ochrony inwestorów. „Niepewność regulacyjna w branży kryptowalut jest coraz większa” – napisała spółka w oświadczeniu.

„Organy regulacyjne prawie pozbawiły sektor dostępu do bankowości i wykorzystały swoją władzę do zastraszania, atakując jego najbardziej znaczących uczestników. (…) Branża kryptograficzna jest łatwym celem, ale w pewnym momencie sprawy wniesione przez organy regulacyjne muszą zakończyć się w sądzie”- komentował na łamach "Forbesa" Ian Wittkopp szef inwestycji w Sino Global Capital.

„Trwałe pokonanie 30 tys. dol. mogłoby prowadzić rynek do potencjalnego kolejnego oporu w strefie 38-40 tys. dol. Co istotne na rynku kryptowalut zmniejsza się płynność i głębokość rynku. To z kolei może prowadzić do większej zmienności, ponieważ mniejszy kapitał może być w stanie ruszyć ceną w znacznym stopniu, niż jak to miało miejsce, gdy płynność i głębokość rynku były większe” - komentował na koniec kwartału wzrosty bitcoina Daniel Kostecki z CMC Markets.

„Ostatnim elementem mogącym wpłynąć na wzrost cen BTC było skrajne negatywne nastawienie inwestorów i mediów do całego rynku walut cyfrowych. Co ciekawe, z dołkiem cenowym bitcoina zbiegło się ogłoszenie przez duże i znane portale „końca kryptowalut”. Jak podają dane firmy Sentimenti zajmującej się analizowaniem emocji na rynkach, obecnie nastawienie w mediach społecznościowych zmieniło się z dominującego strachu i złości w przewagę radości i zaufania do bitcoina” – podsumowuje Grzegorz Dródź z Conotoxi.