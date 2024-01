Bitcoin odpalił rakiety w oczekiwaniu na decyzję SEC. Dostawcy ETF-ów walczą o klientów

ETF typu spot na bitcoina nie został jeszcze zatwierdzony, ale spółki, które chcą go uruchomić, rozpoczęły walkę o klientów. BlackRock, Fidelity i pozostali dostawcy przedstawili prowizje nadchodzącego produktu, który już w środę może otrzymać zielone światło od SEC.

Według medialnych doniesień SEC zatwierdzi w nadchodzących dniach wiele bitcoinowych funduszy ETF. Większość komentatorów zgadza się, że amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd doszła do ściany i będzie zmuszona wyrazić zgodę na uruchomienie wnioskowanych produktów. Do tej pory SEC odrzucał wszystkie aplikacje dotyczące funduszy ETF typu spot na bitcoina.

Zdaniem CNBC, które powołało się na dwa źródła blisko Komisji, do zatwierdzenia ETF-ów może dojść w środę 10 stycznia. Jeśli doniesienia okażą się prawdą, handel na giełdach powinien ruszyć 11 lub 12 stycznia.

Niesiony zapowiedziami dotyczącymi ETF-ów kurs bitcoina przebił wczoraj próg 47 000 dolarów, zyskując ponad 6% w ciągu 24 godzin. 8 stycznia kryptowaluta była sprzedawana po najwyższej cenie od 21 miesięcy. Ostatni raz bitcoin był tak wysoko przed upadkiem Luny, po którym rynek kryptowalut wkroczył w obszar bessy.

Wystrzałowi kursu BTC nie przeszkodziła nawet ostatnia publikacja szefa SEC Garry’ego Genslera, który opublikował na platformie X ostrzeżenie o ryzyku związanym z inwestowaniem w kryptowaluty. Urzędnik zwrócił uwagę, że pośrednicy na tym rynku mogą nie przestrzegać odpowiednich przepisów. Podkreślił też, że kryptowaluty to ryzykowne aktywa odznaczające się dużą zmienności i wyraził zaniepokojenie oszustwami i kradzieżami w tej branży.

1⃣ Those offering crypto asset investments/services may not be complying w/ applicable law, including federal securities laws. Investors in crypto asset securities should understand they may be deprived of key info & other important protections in connection w/ their investment.