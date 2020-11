Bitcoin dostępny dla amerykańskich klientów PayPal. Kryptowaluta drożeje

fot. Igor Batrakov / Shutterstock

Opcja zakupu kryptowalut jest już dostępna dla użytkowników PayPala w USA. Firma podniosła także limit tygodniowych zakupów i zrezygnowała z pobierania opłat za transakcje do końca roku. Kurs najpopularniejszej kryptowaluty ponownie znalazł się powyżej 60 tys. zł.

W październiku 2020 r. firma PayPal poinformowała, że wprowadzi możliwość kupowania i sprzedaży kryptowalut dla swoich użytkowników. Usługa oferowana jest wspólnie z zewnętrznym partnerem – firmą Paxos. Do 12 listopada opcja była dostępna dla wybranych klientów PayPala, którzy zgłosili swoje zainteresowanie testowaniem nowych możliwości.

Jak informuje serwis Techcrunch, PayPal otworzył dostęp do wymiany kryptowalut dla wszystkich amerykańskich klientów. Podniesiono także limit tygodniowego obrotu cyfrowymi aktywami – z 10 tys. dolarów do 20 tys. dolarów. Do końca 2020 r. nie będą również pobierane opłaty za wymianę. Prowizje nie będą niskie – dla transakcji od 25 do 100 dolarów wyniosą 2,3 proc., a najniższa stawka obowiązywać będzie przy wymianie ponad 1000 dolarów (1,5 proc.).

W przyszłym roku podobne możliwości mają zyskać klienci PayPal z innych krajów oraz użytkownicy usługi Venmo (system płatności P2P w USA). Zgodnie z obecnym brzmieniem warunków świadczenia usługi, kryptowalut nie można przesyłać innym użytkownikom, dokonywać nimi płatności za dobra i usługi oraz przekazywać do zewnętrznych portfeli. Propozycja PayPal przypomina zatem „ekspozycję na kryptowaluty” oferowaną, również polskim użytkownikom, w ramach pakietu Revolut.

Kurs BTC w ciągu ostatnich 24 godzin wzrósł o ponad 2 proc. i znajduje się w piątkowy poranek na poziomie zbliżonym do 62 tys. zł. Po raz ostatni cena najpopularniejszej kryptowaluty osiągnęła podobną wartość w grudniu 2017 r.

MK