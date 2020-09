Biomed wyprodukował immunoglobulinę z osocza

W tym tygodniu decyzja co do funkcjonowania rządu

W tym tygodniu natomiast możemy się spodziewać decyzji, co do kwestii funkcjonowania rządu, jego składu - poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że nie ma jeszcze żadnych decyzji, "żeby wcześniejsze wybory były realizowane".