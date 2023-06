Biomed Lublin znika z GPW. Spółka zmienia nazwę

Biomed Lublin zmienia nazwę na Synthaverse - poinformował podczas konferencji prasowej prezes Mieczysław Starkowicz.

fot. Robert Gardziński / / FORUM

"Chcemy zmienić postrzeganie firmy na świecie. Jesteśmy firma Polską, regionalną i globalną. Taką firmą jesteśmy już dzisiaj. O tej naszej globalności i wyjątkowości do końca świat nie jest poinformowany. (...) Wszystkie nasze działania są ukierunkowane na umiędzynarodowienie organizacji" - powiedział prezes.

"Celem Synthaverse jest tworzenie wartości intelektualnej. Tę wartość intelektualną już wytwarzamy przede wszystkim posiadając własny szczep BCG, chcemy to bardziej rozwijać. Mamy szerokie plany rozwojowe wprowadzenia nowych produktów, o których jako spółka giełdowa nie możemy dzisiaj powiedzieć. Chciałbym przybliżyć proces, który obecnie mamy. Przez ostatnie pół roku przeprowadziliśmy bardzo głęboką analizę różnych dostępnych molekuł, czy też rynków farmaceutycznych na których chcielibyśmy być. Wybraliśmy około 45 kandydatów do rozwoju, z tych 45 mamy 3, a z tych 3 jedna jest cząsteczka jest tzw. studium wykonalności. Chcielibyśmy do końca tego roku zakomunikować światu i giełdzie, co to jest za molekuła i co chcemy zrobić. Uważamy, że to jest bardzo interesujący projekt, który będzie budować wartość firmy" - dodał.

Starkowicz poinformował, że w ekspansji Synthaverse mają pomoc trwające inwestycje, czyli budowa Centrum Badawczo Rozwojowego oraz Zakładu Produkcyjnego Onko BCG.

"Mamy trzy inne filary rozwoju, czyli inwestycje które prowadzimy od kilku lat, przede wszystkim Centrum Badawczo-Rozwojowe, które nam pozwoli te molekuły rozwijać oraz Centrum Wytwórcze, które pozwoli nam zdobyć świat, jeśli chodzi o leczenie, terapię raka pęcherza moczowego.(...) Kolejnym filarem jest nasza współpraca międzynarodowa, gdyż większą część sprzedaży realizujemy poza granicami Polski. (...) Chcemy to bardzo mocno rozwijać, gdyż uważamy, że polska myśl techniczna i polskie produkty mogą na świecie mocniej zaistnieć" - podkreślił.

W informacji prasowej podano, że inwestycje jak Centrum Badawczo-Rozwojowe czy zakład produkcyjny ONKO BCG umożliwią wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów w skali międzynarodowej oraz zwiększenie produkcji leku stosowanego w immunoterapii BCG pęcherza moczowego o około 300.000 opakowań rocznie, co oznacza zwielokrotnienie potencjału wytwórczego tego produktu.

Kontynuowane są również badania w celu tworzenia nowatorskich rozwiązań, mogących znacząco wpłynąć na sukces w leczeniu chorób i stanów zdrowotnych, zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Jednym z kluczowych elementów strategii jest rozwój portfolio produktowego z zakresu obszarów terapeutycznych, jak urologia czy ginekologia. Firma przy współpracy ze strategicznymi partnerami rozszerza działalności na rynki zagraniczne, wprowadzając innowacyjne produkty i technologie farmaceutyczne do kolejnych krajów i regionów.(PAP Biznes)

