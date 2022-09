Biomed-Lublin pokazał wyniki. Spółka więcej sprzedaje za granicą niż w Polsce

/ Biomed

W I półroczu biotechnologiczna spółka zdołała poprawić rok do roku wyniki sprzedażowe z dwucyfrową dynamiką. Głównie za sprawą rosnącej roli eksportu, o czym mówi nowy prezes Biomedu w komentarzu do raportu. Zagraniczna sprzedaż była większa niż ta na krajowym rynku.

Biomed Lublin wypracował w I półroczu 2022 roku 22,6 mln zł przychodów, co dało wzrost rdr o ponad 13 proc. Rosły też zyski. EBITDA wyniosła 6,571 mln zł, EBIT przekroczył 3,41 mln zł, a zysk netto wyniósł 1,974 mln zł, czyli 11,3 proc. więcej rdr. W analogicznym okresie 2021 roku wyniki kształtowały się na poziomie odpowiednio 6,39 mln zł, 3,32 mln zł oraz 1,77 mln zł – wynika z komunikatu spółki.

„Mimo trudnego otoczenia – wysokiej inflacji, cen prądu i gazu oraz wojny w Ukrainie – zanotowaliśmy lepsze wyniki niż przed rokiem. Liczymy, że trend wzrostowy naszych wyników będzie podtrzymany. Głównym motorem rosnącej sprzedaży jest eksport. Chcemy dalej dynamicznie rosnąć i dlatego planujemy dalszą ekspansję na zagraniczne rynki” – powiedział Mieczysław Starkowicz, prezes Biomedu, cytowany w informacji prasowej.

Starkowicz funkcję prezesa objął kilka tygodni temu, po rezygnacji Maksymiliana Świniarskiego. Odejście poprzedniego sternika spółki wiązało się z rozbieżnościami między nim a przewodniczącym rady nadzorczej. Nowy prezes przez ostatnie 13 lat był dyrektorem generalnym w firmie Farmaprojects, w tym przez ostatnich osiem venture leaderem w Polpharma Group/Farmaprojects. Jest z wykształcenia lekarzem oraz posiada tytuł MBA.

Kurs w reakcji na wyniki ok. godz. 11.00 zniżkował w granicach 1,5 proc., jednak ostatnie, letnie miesiące były dla ceny akcji Biomedu bardzo dobre. Notowania w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosły o blisko 100 proc.

To efekt licznych informacji od spółki o nowych kontraktach na dostawy do zagranicznych partnerów. W maju ogłosiła, że do Hiszpanii dostarczy 11 tys. opakowań produktu Onko BCG 100 oraz 8 tys. opakowań szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 do Rumunii – produkty lecznicze o łącznej wartości 5,7 mln zł. W lipcu Biomed zawarł rekordowo wysoką umowę z holenderską firmą farmaceutyczną BModesto dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktów leczniczych Onko BCG 50 oraz Onko BCG 100. Wartość tej umowy wynosi co najmniej 10,3 mln euro. Natomiast ostatnio spółka poinformowała o rejestracji na terytorium Niemiec i Szwajcarii produktu leczniczego na bazie dossier rejestracyjnego Onko BCG.

Właśnie eksport staje się kluczowy w biznesie Biomedu. Według raportu za I półrocze sprzedaż w Polsce odpowiadała za 9,28 mln zł przychodów, czyli była mniejsza o 10,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Natomiast eksport za granicę, do krajów UE i poza nią, przyniósł spółce 13,35 mln zł i był wyższy aż o 38,6 proc. rdr. Odpowiadał w sumie za ponad 59 proc. sprzedaży.

Podstawowym segmentem przychodów jest linia produktów Onko BCG, która w ostatnich 6 miesiącach odpowiadała za blisko 43 proc. wpływów ze sprzedaży. Druga distreptaza to udział na poziomie 26,6 proc. Kolejne produkty jak szczepionka BCG, gamma anty d, czy lakcid miały udział w na poziomie ok. 9 proc. każdy.

Aktualnie, oprócz wspomnianych umów z firmami z Hiszpanii i Rumunii, produkty Onko BCG wytwarzane przez spółkę są zarejestrowane w Polsce, Ukrainie, Malcie, Uzbekistanie. Biomed Lublin sprzedaje je również do Chorwacji, Turcji, Urugwaju, Litwy, Grecji oraz Wielkiej Brytanii.

Biomed Lublin jest polską firmą farmaceutyczną, na krajowym rynku działa już od 1944 roku. Spółka jest jedynym producentem szczepionki przeciwgruźliczej BCG w Polsce i państwowy program realizowany jest tylko przy wykorzystaniu produktu Biomedu. Długoterminowy rozwój spółki mają zapewnić strategiczne inwestycje w produkty BCG. W ramach tych przedsięwzięć powstaje Centrum Badawczo-Rozwojowe i badań klinicznych Onko BCG oraz nowy zakład produkcyjny Onko BCG. Ma on zapewnić około 5-krotny wzrost mocy produkcyjnych

MKu