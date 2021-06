Wyboista droga gwiazdy NewConnect na GPW

fot. Robert Gardziński / / FORUM

Biomaxima była jedną ze newconnectowych spółek, która najmocniej przyciągnęła uwagę inwestorów w związku z zeszłoroczną falą wzrostu zainteresowania małą giełdą. Akcjonariusze firmy postanowili wykorzystać moment i przenieść notowania na główny rynek GPW, niestety droga na większy parkiet póki co nie jest usłana różami.

- Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że otrzymał od BDO pismo o rozwiązaniu kompleksowej umowy obejmującej badanie historycznych informacji finansowych za lata 2019 – 2020, audyt 2021 oraz audyt 2022. W związku z powyższym przesunięciu ulegnie termin złożenia prospektu. Zarząd rozpoczyna rozmowy z potencjalnym nowym audytorem, który przeprowadzi badanie HIF na potrzeby prospektu, aby dochować terminu na jego złożenie, który upływa z dniem 31 lipca 2021 r. - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Biomaksimę we wtorek wieczorem.

BDO to firma audytorska, która nie tylko miała badać najbliższe sprawozdania Biomaksimie, ale także miała m.in. pomóc tej biotechnologicznej spółce w przygotowaniu dokumentów potrzebnych do debiutu na GPW. Biomaxima jest obecnie notowana na NewConnect, jednak jeszcze w grudniu 2020 roku akcjonariusze zdecydowali o przeniesieniu notowań na główny parkiet warszawskiej giełdy. W tym celu jest bowiem konieczne przygotowanie prospektu oraz dostosowanie standardów sprawozdawczości firmy do międzynarodowych wytycznych. Teraz Biomaxima musi szukać nowego audytora, a cały proces przedłuży się w czasie.

Przypomnijmy, że to nie pierwsze problemy Biomaksimy w drodze na GPW. 1 czerwca spółka opublikowała komunikat informujący, że w związku z niezakończeniem prac nad przekształceniem historycznych informacji finansowych do formatu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w zakładanym pierwotnie terminie do dnia 15 maja 2021 roku, złożenie prospektu emisyjnego akcji Spółki ulegnie opóźnieniu.

- Zarząd, po spotkaniu z doradcą oraz biegłym rewidentem Spółki, przewiduje, że Prospekt Emisyjny zostanie złożony do dnia 15 czerwca 2021 roku - podano wówczas. Jak widać i termin 15 czerwca okazał się niemożliwy do dotrzymania. Co więcej, problemem już jest nie tylko samo przygotowanie dokumentów, ale i konieczność znalezienia audytora.

Warto dodać, że we wspomnianym komunikacie z 1 czerwca spółka była nieco bardziej wylewna w temacie istoty problemu. - Sporządzenie Prospektu emisyjnego akcji Spółki wymaga przekształcenia historycznych informacji finansowych do formatu zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W związku z odmiennym modelem biznesowym Spółki od innych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z sektora bio-technologii powstały wątpliwości dotyczące kwalifikowania pewnych zdarzeń gospodarczych. W związku z tym konieczne jest ustalenie sposobu prezentacji pewnych zdarzeń gospodarczych w sposób zarówno zgodny z MSSF, jak i pozwalających inwestorom uzyskać w pełni wiarygodną informację dotyczącą sytuacji finansowej Spółki - podawano.

Sama Biomaxima to jedna ze spółek, która najbardziej skorzystała na skoku zainteresowania rynkiem NewConnect w związku z koronawirusem. Spółka wyceniana pod koniec 2019 roku na 57 mln zł w 2020 roku skoczyła nawet to blisko 250 mln zł. W II kwartale 2020 roku, a więc w momencie największej gorączki na rynku NewConnect, mogła się ona pochwalić najwyższymi obrotami na całej "małej giełdzie". Inwestorów rozgrzewał przede wszystkim temat testów na koronawirusa.

W późniejszym okresie zainteresowanie Biomaksimą, podobnie jak całym NewConnect, nieco przygasło. Dziś wycena spółki to 98,5 mln zł. W rankingu popularności spółek Bankier.pl wciąż plasuje się ona jednak w szeroko rozumianej czołówce - na 33. miejscu. Przez ostatnie 30 dni na jej temat na naszym forum napisano 3,6 tys. postów. To pokazuje, że inwestorzy indywidualni wciąż nie spuścili jej z radarów.

