Medicalgorithmics ma inwestora. Gwałtowny wzrost kursu akcji

Inwestorzy entuzjastycznie zareagowali na informację o inwestycji Biofund Capital Management LLC w Medicalgorithmics. W poniedziałek kurs akcji spółki rośnie o ponad 80 proc.



Biofund Capital Management LLC podpisał umowę dotyczącą objęcia 49,99 proc. głosów na WZ Medicalgorithmics za wkład pieniężny w kwocie 13,8 mln zł oraz niepieniężny w postaci 100 proc. akcji w Kardiolytics Inc. - poinformował Medicalgorithmics w komunikacie. Transakcja ma łączną wartość 220,3 mln zł.

Poza wniesieniem wkładu pieniężnego Biofund zobowiązał się zapewnić Medicalgorithmics dodatkowe finansowanie do kwoty 13,8 mln zł w okresie 3 lat od dnia objęcia akcji spółki, w zależności od uzasadnionych potrzeb spółki oraz możliwości pozyskania finansowania.

W poniedziałek przed godz. 11:00 akcje Medicalgorithmics zyskiwały ponad 80 proc.

Kardiolytics od 2018 r. rozwija algorytmy sztucznej inteligencji, które autonomicznie analizują i dostarczają lekarzowi informacje kwantyfikujące ryzyko wystąpienia zawału serca, typują szereg biomarkerów korelujących z wystąpieniem chorób kardiologicznych, jak i przedstawiają kompleksowy obraz struktur serca pacjenta w postaci modeli 3D. Modele wzbogacane są o najważniejsze parametry będące wynikiem analizy numerycznej mechaniki płynów, które są niezbędne do postawienia diagnozy oraz zaplanowania dalszej ścieżki leczenia pacjenta.

W wyniku transakcji Medicalgorithmics stanie się pośrednim wyłącznym właścicielem (jako właściciel 100 proc. akcji w Kardiolytics) praw własności intelektualnej do rozwijanej przez Kardiolytics technologii bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń i obrazowania układu krwionośnego opartej na sztucznej inteligencji.

Zgodnie z umową dojdzie do emisji 995.276 akcji na okaziciela serii I, 1.194.331 akcji imiennych serii J, 1.433.197 akcji imiennych serii K oraz 1.353.580 akcji imiennych serii L po cenie emisyjnej 44,27 zł za jedną akcję. Oznacza to, że cała transakcja ma wartość 220,3 mln zł.

Wartość wkładu niepieniężnego Biofund wynosi 44,89 mln USD i została określoną wyceną sporządzoną przez BakerTilly.

Akcje Biofund będą wprowadzone i dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach obowiązujących wyjątków od sporządzania prospektu. Strony zakładają wprowadzenie wszystkich akcji Biofund do końca 2026 roku.

Inwestor zobowiązał się, że w okresie 24 miesięcy od dnia rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego w ramach transakcji będzie głosował za wyborem dwóch członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy mniejszościowych spółki, innych niż indywidualni, którzy posiadają akcje uprawniające do nie mniej niż 3 proc. i nie więcej niż 10 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

W ocenie zarządu Medicalgorithmics w wyniku transakcji powstanie podmiot z doświadczeniem oraz kompetencjami m. in. w rozwijaniu algorytmów do automatycznej analizy obrazów tomografii komputerowej serca i układu krwionośnego oraz sygnałów EKG, bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń i obrazowania układu krwionośnego, ze strukturą organizacyjną posiadającą kompetencje w zakresie projektowania, rozwoju oraz certyfikacji wyrobów medycznych, co pozwoli opracowywać nowe produkty na rynku diagnostyki kardiologicznej oferujące m.in. długoterminowe monitorowanie pracy serca u pacjentów z podejrzeniem choroby, zaawansowaną diagnostykę ambulatoryjną oraz diagnostykę wewnątrzszpitalną.

Ponadto w ocenie zarządu dzięki posiadanej sieci dystrybucji poprzez partnerów biznesowych możliwa będzie komercjalizacja nowych rozwiązań kardiologicznych na najważniejszych rynkach.

Zarząd Medicagorithmics podjął decyzje o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych, z uwagi na rozważenie wszystkich scenariuszy możliwego finansowania dalszej działalności grupy kapitałowej spółki. Wybranym w ramach opcji strategicznych scenariuszem, który - w ocenie zarządu - jest najlepszy z perspektywy rozwoju grupy kapitałowej spółki, jest scenariusz transakcji z Biofund Capital Management.

