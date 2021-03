BioNTech i Pfizer zapowiadają zwiększyć produkcję szczepionki do 2,5 mld dawek w 2021 r.

Sejm odrzucił senackie poprawki dotyczące kwalifikacji do szczepień przeciw COVID-19

Sejm odrzucił we wtorek pięć senackich poprawek do nowelizacji ustawy dotyczącej poszerzenia zawodów medycznych, które w epidemii kwalifikować będą do szczepień przeciw COVID-19. Będą one określane rozporządzeniem ministra zdrowia, a nie wpisane do ustawy, jak proponował Senat.