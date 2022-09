BioMaxima zwiększyła zysk netto o 400 proc.

/ Biomaxima

Spółka BioMaxima zwiększyła przychody netto w I półroczu br. o 283 proc. r/r, a zysk netto o 400 proc. - poinformowała w piątek Grupa Kapitałowa BioMaxima. Podano, że wpływ na rekordowe wyniki miała m.in. umowa na dostawę testów do diagnostyki SARS-Cov-2 z jednostką finansów publicznych.

Jak wynika z opublikowanego raportu, skonsolidowane przychody netto notowanej na GPW spółki w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosły 117,47 mln zł (wzrost o 283 proc. r/r), natomiast zysk netto wyniósł 27,64 mln zł, po wzroście o 400 proc r/r.

Napisano, że wpływ na rekordowe wyniki miała m.in. realizowana od stycznia do kwietnia umowa z jednostką finansów publicznych na dostawę testów do diagnostyki SARS-Cov-2 o wartości 94,8 mln zł. BioMaxima odnotowała również w I półroczu 2022 r. skokowy wzrost sprzedaży krążkowych systemów dyfuzyjnych do oznaczania lekowrażliwości (antybiogramów), na poziomie 275 proc. rok do roku.

Zaznaczono, że spółka jest jedynym w Polsce i jednym z niewielu na świecie producentów tego asortymentu. Emitent podał, że na dzień publikacji raportu miesięczne zamówienia sięgają 400 tys. zł i kontrybuując do przychodów i rentowności będą częściowo zastępowały asortyment związany z SARS-CoV-2 w kolejnych kwartałach.

Wskazano, że zgodnie z realizowanym modelem biznesowym BioMaxima adaptuje swoje platformy diagnostyczne, aby na bieżąco zaspokajać aktualne potrzeby służby zdrowia, związane z chorobami zakaźnymi. W pierwszym półroczu 2022 roku zarejestrowano i wprowadzono do obrotu m.in. dwa nowe produkty: testy do detekcji wirusa małpiej ospy. Test do diagnostyki genetycznej MPXV Real Time PCR LAB-KIT™ oraz szybki test antygenowy Monkeypox Ag Rapid są dostępne w stale rosnącej sieci dystrybucyjnej spółki na terenie Unii Europejskiej.

"W pierwszym półroczu 2022 roku konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię rozwoju oferty i rozbudowy sieci dystrybucji. Stabilna sytuacja finansowa i organizacyjna pozwoliły nam skupić się na intensyfikacji działań marketingowych, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Bardzo dobra kondycja spółki w połączeniu z widocznie rosnącym po pandemii COVID-19 zainteresowaniem potencjalnych odbiorców naszą ofertą pozwalają nam zakładać, że również druga połowa 2022 przyniesie liczne powody do zadowolenia" – podsumował cytowany w informacji prezes spółki Łukasz Urban.

W pierwszym półroczu 2022 roku spółka rozpoczęła prace budowlane związane z nowym zakładem produkcyjnym z powierzchnią magazynową i biurową, która zajmie 2350 m kw. Oddanie do użytku przewidziane jest w II kw. 2023 roku.

Spółka poinformowała również, że zakończyła prowadzony od czerwca skup akcji własnych. Program odkupu akcji własnych zakończył się, wobec wykorzystania całości przeznaczonych środków. Spółka zawarła transakcje nabycia 180.187 akcji własnych, stanowiących 4,163 proc. kapitału, dających 180.187 głosów na Walnym Zgromadzeniu. (PAP)

