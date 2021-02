Bilonomaty stanęły w oddziałach Narodowego Banku Polskiego

NBP

W oddziałach Narodowego Banku Polskiego pojawiły się maszyny umożliwiające sprawną zamianę bilonu na wyższe nominały. Niestety, transakcje nie są do końca automatyczne i podlegają pewnym ograniczeniom.

Masz w domu pełne słoiki jedno- lub dwugroszówek i nie wiesz, gdzie można je zamienić na „grubsze” pieniądze? Od niedawna możesz skorzystać z bilonomatów, które zostały ustawione w oddziałach Narodowego Banku Polskiego.

Na początku roku bilonomaty zaczęły pojawiać się w 16 oddziałach okręgowych NBP, zlokalizowanych w miastach wojewódzkich. Wystarczy wysypać na tacę monety (nie trzeba ich przy tym segregować) i poczekać, aż maszyna zliczy wartość bilonu. Ważne, aby bilon był w miarę czysty i aby były to tylko zwykłe obiegowe monety wyemitowane przez NBP.

Na koniec otrzymamy potwierdzenie wpłaconej kwoty, z którym trzeba się udać do kasy, aby otrzymać pieniądze. To pierwsze ograniczenie. Drugim jest konieczność okazania dokumentu tożsamości przy transakcjach powyżej 2 000 zł. Po trzecie, bilonomaty dostępne są tylko w czasie otwarcia oddziałów NBP. Przykładowo, placówka we Wrocławiu czynna jest w godzinach 8-14.

W kontekście polskich monet jedno- i dwugroszowych warto mieć na uwadze fakt, że w 2014 roku NBP zmienił stop, z jakiego wykonane są monety 1 gr, 2 gr i 5 gr. Mosiądz manganowy został w nich zastąpiony stalą powlekaną mosiądzem. Jak się okazuje, w najbliższym czasie zmienić mogą się także stopy metali stosowane w czterech kolejnych monetach. Stare jednogroszówki zawierają w sobie blisko gram czystej miedzi i przy obecnych cenach tego metalu warte są więcej, niż wynosi ich wartość nominalna.

18 lutego 2021 roku tona miedzi w Londynie kosztowała 8 604 USD, co przy obecnym kursie dolara (3,7180 zł) daje prawie 32 zł za kilogram czerwonego metalu. Oznacza to, że miedź zawarta w starej monecie 1 gr warta jest obecnie prawie 3,1 grosza.

