Nie przepada za piwem, ale w nie inwestuje. Gates wyłożył prawie miliard dolarów na akcje Heinekena

W czasie jednej z dyskusji Bill Gates zdradził, że nie jest wielkim piwoszem i tylko czasem wypija lekkie piwo do meczu baseballowego. Jakby na przekór temu wyznaniu sprzed lat miliarder postanowił właśnie zainwestować blisko miliard dolarów w akcje jednego z najważniejszych graczy w branży piwowarskiej.

fot. Frederic Legrand - COMEO / / Shutterstock

Jak informuje Reuters, Bill Gates przejął 3,76 proc. udziałów w Heineken Holding N.V, w którego skład wchodzi słynne holenderskie przedsiębiorstwo piwowarskie Heineken N.V. Według agencji Bloomberg były szef Microsoftu osobiście zakupił pakiet 6,7 miliona akcji, a kolejne 4,2 miliona nabył za pośrednictwem fundacji prowadzonej wraz z żoną (Bill & Melinda Gates Foundation).

Gates zapłacił za akcje Heineken Holding ponad 900 mln dolarów

Do transakcji, która zamknęła się w łącznej kwocie 883 milionów euro (ok. 940 mln dolarów), doszło 17 lutego.

Gates kupił udziały od firmy FEMSA, która zdecydowała niedawno o sprzedaży wszystkich posiadanych akcji Heinekena. FEMSA to meksykański gigant handlu detalicznego prowadzący tysiące sklepów i aptek, a także rozlewnię coca-coli.

Bloomberg podaje też, że Heineken nie jest pierwszym holenderskim przedsiębiorstwem, w które zainwestował Amerykanin. Miliarder i filantrop ma bowiem jeszcze w swoim portfelu 1,3 proc. udziałów w supermarkecie internetowym Picnic.

Heineken ściągnął Grupę Żywiec z GPW

W połowie stycznia 2023 r. Heineken przystąpił do przymusowego wykupu akcji Grupy Żywiec. Jeszcze przed ogłoszeniem tej decyzji Holendrzy mieli w posiadaniu ponad 99,28 proc. ogólnej liczby akcji spółki. Ostatecznie GPW zawiesiła handel walorami, które były notowane na giełdzie od 24 września 1991 roku.

Heineken wszedł do Polski w 1994 r., kupując 25 proc. akcji Żywca po 120 zł każdą. W marcu 1998 r. kontrolował już 50 proc. kapitału spółki. Wtedy firma kupowała akcje po 345 zł. Później były kolejne emisje na przejęcia browarów regionalnych, które po części obejmowała holenderska spółka. Akcje Żywca Heineken odkupywał także na początku XXI w., zwiększając udział w akcjonariacie do 62 proc. W 2013 r. udział wzrósł do ponad 65 proc. poprzez zależny od Heinekena Brau Union AG.

Kolejne zakupy rozpoczęły się w 2022 r. i skutkowały nowymi wezwaniami do sprzedaży akcji, doprowadzając w końcu do pożegnania się Grupy Żywiec z polską giełdą.

ML