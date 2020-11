Bilet wstępu do Wenecji będzie obowiązywał od 2022 roku

Podróże w czasie epidemii: wiele krajów wciąż wpuszcza turystów

Mimo panującej na świecie drugiej fali pandemii Polacy mogą wyjechać do wielu państw świata, również na wakacje. Aby polecieć m.in. do Egiptu, Tunezji, na Maltę czy Wyspy Kanaryjskie muszą przedstawić negatywy wynik testu na koronawirusa, nie jest to konieczne przy podróży np. do Turcji.