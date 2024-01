Big Techy wyznaczyły kurs na szczyty hossy

Orlen chce przenieść aktywa do PGNiG Upstream Polska 1 lipca 2024 roku Orlen planuje wnieść zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci m.in. części magazynów do PGNiG Upstream Polska 1 lipca 2024 roku - poinformował Orlen w odpowiedzi na pytania Skarbu Państwa. To element reorganizacji segmentu wydobywczego spółek z grupy Orlen po połączeniu z PGNiG i Grupą Lotos.