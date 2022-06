Big Techy ograniczają rekrutacje. Microsoft stawia na podwyżki, Tesla na zwolnienia

fot. Volodymyr Kyrylyuk / / Shutterstock

Microsoft zapowiedział ograniczenie zatrudnienia nowych pracowników. Tym samym dołączył do grona innych koncernów, takich jak Meta, Twitter oraz Uber, które również nie planują ekspansji na amerykańskim rynku pracy. Jednocześnie redukcję etatów w Tesli miał zapowiedzieć Elon Musk.

Informacja o ograniczeniu nowych rekrutacji pojawiła się równolegle do komunikatu Microsoftu o podwojeniu globalnego budżetu na pensje swoich pracowników – informuje portal Barron’s. Jak wytłumaczyło biuro prasowe koncernu, firma skupia się głównie na utrzymaniu i inwestowaniu w zatrudnianych przez siebie specjalistów.

Jednym z powodów tej decyzji ma być wysoka konkurencja na rynku pracy. Jednocześnie Microsoft przygotowuje się do nowego roku podatkowego, który rozpocznie się już w lipcu. Założenia firmy opierają się o dopasowanie zasobów do możliwości poszczególnych zespołów. Jak wynika z raportu Bloomberga, spowolnienie rekrutacji może być szczególnie odczuwalne w grupach oprogramowania Windows, Office oraz Teams, które zostały rozszerzone w ostatnim czasie.

Podobne plany zapowiedziały też inne Big Techy. Uber „rozważnie będzie podejmował decyzję”, kiedy i do jakich zespołów zwiększyć liczbę pracowników. Meta, do której należy m.in. Facebook oraz Instagram, również ograniczy nowe rekrutacje, a w Twitterze doszło już do zwolnienia dwóch kierowników z wyższego szczebla i zostały wstrzymane rekrutacje.

Natomiast jak udało się ustalić agencji Reuters, Elon Musk miał poinformować kierowników o blisko 10 proc. redukcji etatów, które miałyby objąć wszystkie oddziały Tesli. Fabryki koncernu znajdują się głównie w USA oraz w Chinach i Berlinie.

Powodem zwolnień mają być „bardzo złe przeczucia” właściciela firmy dotyczące gospodarki. Tesla zatrudnia na całym świecie blisko 100 tys. pracowników. Oznacza to, że redukcja objęłaby ok. 10 tys. osób.

Elon Musk zakazał pracy zdalnej

Na portalu społecznościowym Reddit zostały opublikowane maile, które miał przesłać do swoich pracowników Elon Musk. Z ich treści wynika, że właściciel Tesli przekazał kierownikom, że albo wrócą do pracy stacjonarnej, albo mogą pożegnać się z firmą.

– Każdy, kto chce pracować zdalnie, powinien przebywać w biurze minimum 40 godzin tygodniowo lub odejść z Tesli. Jeśli się nie pojawisz, założymy, że zrezygnowałeś – miał napisać Elon Musk w swoich mailach.

W następnych wiadomościach miliarder tłumaczył swoje stanowisko. Jako argument wskazał, że są firmy, które pozwalają na pracę zdalną, „ale kiedy ostatni raz zaoferowały nowy, wspaniały produkt?”. Jednocześnie podkreślił, że on sam „często mieszkał w fabryce”, bo gdyby nie taka postawa, to „Tesla już dawno by zbankrutowała”.

