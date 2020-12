Bierzesz dziś kredyt hipoteczny? Zobacz, jak mogą zmienić się raty

fot. whitelook / Shutterstock

Osoby, które dziś decydują się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, powinny mieć świadomość, że korzystają z rekordowo niskiego oprocentowania. Wyjątkowość ich położenia widać wyraźnie, jeśli spojrzymy kilka lat wstecz, na wskaźniki, od których zależy wysokość raty.

Na polskim rynku kredytów hipotecznych nadal dominują zobowiązania oparte na zmiennym oprocentowaniu. Banki korzystają zazwyczaj z konstrukcji „WIBOR plus marża”, a stawka aktualizowana jest w regularnych odstępach czasu, np. co kwartał.

Pierwszym składnikiem oprocentowania jest wskaźnik ceny pieniądza na rynku międzybankowym – z natury zmienny, podążający (chociaż nie zawsze, co pokazał kryzysowy epizod w 2008 i 2009 r.) za poziomem stóp procentowych NBP. Drugi element zaszyty jest w umowie i pozostaje niezmienny przez cały okres spłaty. Ich suma wyznacza oprocentowanie, chociaż w kontraktach znajdziemy czasem dolny limit – np. wskazanie, że stawka nie może być niższa niż marża (gdyby WIBOR znalazł się poziomie zero lub poniżej).

W 2020 r., po serii obniżek stóp procentowych, WIBOR 3M jest na najniższym odnotowanym do tej pory poziomie – ok. 0,22 proc. Nowi klienci, po raz pierwszy stykający się z kredytem hipotecznym, otrzymują symulacje oparte na dzisiejszych stawkach. Towarzyszy im przypomnienie o ryzyku stopy procentowej i wskazanie, jak mogą wyglądać raty oraz łączny koszt kredytu, gdyby wskaźniki uległy zmianie.

Informacje o niebezpieczeństwach związanych ze zmianą stóp łatwo zignorować, zwłaszcza że analitycy wieszczą dłuższy okres stabilizacji w polityce pieniężnej. Ostatnie miesiące pokazały jednak, jak wiele może zmienić się w stosunkowo krótkim czasie. Jeszcze w połowie 2019 r. prezes NBP zapowiadał, że stopy pozostaną na ówczesnym poziomie co najmniej do końca 2021 r. Pandemia zweryfikowała te zapewnienia, chociaż tym razem kredytobiorcy skorzystali na nieprzewidzianych zdarzeniach.

Co ciekawe, sami bankowcy oceniają, że klienci nie są wystarczająco świadomi możliwości wzrostu stóp w najbliższych latach. W październikowym sondażu przeprowadzonym dla Związku Banków Polskich 30 proc. respondentów (menedżerów placówek bankowych) twierdziło, że znajomość problemu wśród kredytobiorców jest raczej niska lub bardzo niska. 59 proc. badanych określiło ją jako „umiarkowaną”.

Spoglądamy na ostatnie dwie dekady

Sięgnijmy do historii i sprawdźmy, jak wyglądałyby raty kredytów hipotecznych, gdyby WIBOR 3M zbliżył się do poziomów odnotowanych przed 2, 6, 10, 15 i 20 laty. Klient zaciągający dziś zobowiązanie na 30 lat, z 2-punktową marżą, opiewające na 300 tys. zł, może liczyć na ratę w wysokości ok. 1142 zł (nie bierzemy pod uwagę dodatkowych kosztów, np. wynikających ze sprzedaży krzyżowej). W grudniu 2018 r. WIBOR 3M wynosił 1,72 proc., a rata była o ponad 200 zł wyższa. W 2014 r. wynosiłaby 1443 zł, w 2010 r. – 1789 zł, a w 2005 r. – 1916 zł. Przed dwiema dekadami cena pieniądza na rynku międzybankowym zbliżona była do 20 proc., a odpowiadająca takim warunkom rata przekroczyłaby poziom 4,1 tys. zł.

Symulacja wysokości raty kredytu hipotecznego (na 30 lat, marża 2 pp.) dla stawek WIBOR z lat 2001-2020 Rok XII 2020 XII 2018 XII 2014 XII 2010 XII 2005 XII 2000 Stawka WIBOR 3M 0,22% 1,72% 2,06% 3,95% 4,60% 19,87% Kwota kredytu Wysokość raty równej dla danej stawki WIBOR 3M i marży 2 pp. 200 000 zł 761 zł 923 zł 962 zł 1 193 zł 1 277 zł 3 650 zł 250 000 zł 952 zł 1 154 zł 1 202 zł 1 491 zł 1 597 zł 4 563 zł 300 000 zł 1 142 zł 1 384 zł 1 443 zł 1 789 zł 1 916 zł 5 476 zł 350 000 zł 1 333 zł 1 615 zł 1 683 zł 2 087 zł 2 235 zł 6 388 zł 400 000 zł 1 523 zł 1 846 zł 1 924 zł 2 385 zł 2 555 zł 7 301 zł 450 000 zł 1 713 zł 2 076 zł 2 164 zł 2 684 zł 2 874 zł 8 214 zł 500 000 zł 1 904 zł 2 307 zł 2 404 zł 2 982 zł 3 193 zł 9 126 zł 550 000 zł 2 094 zł 2 538 zł 2 645 zł 3 280 zł 3 513 zł 10 039 zł 600 000 zł 2 284 zł 2 768 zł 2 885 zł 3 578 zł 3 832 zł 10 951 zł Źródło: Bankier.pl

Czasy wysokiej inflacji nie muszą się powtórzyć w ciągu najbliższych 30 lat, czyli w horyzoncie wyznaczanym przez typowy kredyt hipoteczny. Warto jednak potraktować odniesienie do przeszłości, jeśli nie jako ostrzeżenie, to co najmniej zachętę do przygotowania poduszki finansowej na gorsze chwile. Rekordowo tani kredyt jest okazją do zgromadzenia rezerw i, być może, szybszej spłaty zobowiązania.

Niestety szansy na zablokowanie sobie niskiego oprocentowania nie daje stan rozwoju kredytów ze stałą stopą. Nadal jest to produkt ułomny, bo dający maksymalnie 5 lat stałych rat i dostępny zaledwie w kilku bankach.