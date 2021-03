Pracownicy znowu pobiegną w hybrydowej sztafecie

Facebook/Bieg Firmowy

Już wkrótce pracownicy pobiegną w 16. edycji charytatywnego Biegu Firmowego. W tym roku w szranki staną nie tylko pracownicy z wrocławskich i warszawskich firm. Bankier.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Polacy w pandemii rzadziej uprawiają sport, odsetek ćwiczących osób spadł o 12 p.p. w porównaniu do roku sprzed epidemii. Jednak bieganie wciąż zajmuje drugie miejsce wśród najczęściej uprawianych dyscyplin, wynika z badania agencji ARC Rynek i Opinia. Pracownikom motywacji doda Bieg Firmowy, który odbędzie się już 22 maja.

W tym roku Bieg Firmowy odbędzie się w formie hybrydowej sztafety firmowej. Nowa formuła biegu umożliwia wzięcie udziału w evencie nie tylko pracownikom z Wrocławia i Warszawy, jak było do tej pory, ale z całej Polski. Podobnie jak w poprzednich latach uczestnicy zmierzą się w wyścigu na 25 km, każdy z nich będzie miał do przebiegnięcia 5 km. Biegacze skorzystają z aplikacji mobilnej Activity, która zmierzy czas i dystans.

Ideą imprezy jest promowanie aktywności fizycznej wśród pracowników małych, średnich oraz dużych firm. Organizatorzy wydarzenia zachęcają do zdrowej rywalizacji oraz pomagania potrzebującym dzieciom z niepełnosprawnościami. W tym roku uczestnicy pobiegną dla ósemki małych bohaterów: Nikodema, Oskara, Dawida, Daniela, Natalii, Ksawerego, Kacpra oraz Gabrysi.

– Nie wyobrażamy sobie, aby w maju mogło zabraknąć Biegu Firmowego. Podjęliśmy wyzwanie i tegoroczna udoskonalona edycja to odpowiedź na dzisiejsze realia związane z obostrzeniami i zakazem organizacji imprez o charakterze masowym. Chcemy integrować pracowników w słusznym, charytatywnym celu, by mali bohaterowie mogli liczyć na wsparcie również podczas tej edycji. Ale to nie wszystko, ponieważ dzień Biegu Firmowego poprzedza "Sztafeta po zdrowie", czyli 12-tygodniowy cykl spotkań, eventów i treningów ze specjalistami z różnych dziedzin aktywności fizycznej oraz kondycji psychicznej. Wspólnie wrócimy do formy! – tłumaczy Ewa Mróz, prezes Fundacji Everest.

W zeszłorocznej edycji pobiegło ponad 7,8 tys. pracowników z 522 firm, którzy pokonali wspólnie blisko 38 tys. kilometrów . Z powodu pandemii koronawirusa zeszłoroczny Bieg Firmowy odbył się we wrześniu.

DF