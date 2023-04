Biedronkowa promocja na piwo pod ostrzałem. "Ej, Biedronka, w Polsce obowiązuje zakaz promocji alkoholu"

Biedronka po raz kolejny przygotowała na długi weekend dużą promocję na alkohole. Sieć zachęca do kupowana 12 piw, do czego zobowiązuje się dorzucić jeszcze raz tyle. Zareagowała na nią Katarzyna Bosacka: "Ej, Biedronka, zdaje się, że w Polsce obowiązuje zakaz promocji alkoholu?" - napisała.

Katarzyna Bosacka to dziennikarka, promotorka zdrowego odżywiania i świadomych zakupów, żona senatora KO Marcina Bosackiego. Zareagowała ona na najnowszą promocję Biedronki, przygotowaną na majówkę.

"Takiej promocji na napoje rozweselające w długim życiu moim nie widziałam. Kupisz 12 piw, 12 dostajesz gratis. Ej, Biedronka, zdaje się, że w Polsce obowiązuje zakaz promocji alkoholu? Prawda Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom KCPU? Może, droga Biedronko, zajęlibyście się promocją warzyw i owoców? Kupisz 12 jabłek lub marchewek, 12 dostaniesz gratis?".

Dodajmy, że taka promocja odbywa się w tej sieci nie pierwszy raz.

Do sprawy odniosło się Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, które także dostrzega problem. "W ciągu kilku ostatnich lat Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (dawniej: PARPA) złożyło ponad sto zawiadomień o popełnieniu przestępstwa nielegalnej reklamy lub promocji napojów alkoholowych – również w odniesieniu do działań reklamowych i promocyjnych podejmowanych przez poszczególne sieci sklepów. KCPU monitoruje sytuację w zakresie nielegalnej reklamy i promocji napojów alkoholowych (w tym piwa) i w przypadku stwierdzenia naruszenia – podejmuje odpowiednie działania."

Nie ulega wątpliwości KCPU, że proponowanie zakupu większej ilości napojów alkoholowych w celu uzyskania korzystniejszej ceny jest zachęcaniem do nadmiernego spożycia alkoholu, co stanowi złamanie zakazu określonego w art. 13¹ ust. 5 ustawy. Z kolei zgodnie z treścią art. 452 ust. 1 ustawy kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 131 prowadzi reklamę lub promocję napojów alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy masowej, z zastrzeżeniem art. 131 ust. 5 i 6, podlega grzywnie od 10.000 do 500.000 złotych - informuje.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości: Art. 131. [Zasady reklamy i promocji napojów alkoholowych] 1. Zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem że: 1) nie jest kierowana do małoletnich; 2) nie przedstawia osób małoletnich; 3) nie łączy spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami; 4) nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspakajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych; 5) nie zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu; 6) nie przedstawia abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny sposób; 7) nie podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy wpływającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego; 8) nie wywołuje skojarzeń z: a) atrakcyjnością seksualną, b) relaksem lub wypoczynkiem, c) nauką lub pracą, d) sukcesem zawodowym lub życiowym.

Biedronka odpowiada

"Sieć Biedronka zawsze stosuje się do obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Co do zasady reklama piwa stanowi wyjątek ustawowy od zakazu reklamy alkoholu, jest zatem dozwolona z zachowaniem określonych wymagań. Materiały reklamowe Biedronki poddawane są kontroli pod kątem prawnym i spełniają niezbędne wymogi zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" - podkreśla sieć w komunikacie przesłanym serwisowi portalspozywczy.pl.

Bat na reklamujących alkohol

W ostatnim czasie zarzuty dotyczące nielegalnego reklamowania alkoholu prokuratura przedstawiła między innymi Januszowi Palikotowi i Kubie Wojewódzkiemu, a także Tomaszowi Lisowi. Akt skarżenia został też skierowany przeciwko Maffashion czy aktorowi Maciejowi M.

W środę Jan Śpiewak poinformował, że planuje złożenie doniesienia dotyczącego podobnych reklam w wykonaniu twórców Kanału Sportowego.

Dzisiaj złożę zawiadomienie do prokuraury na @Sportowy_Kanal. Trzeba tę internetową melinę od reklamy hazardu i nielegalnej reklamy alko wreszcie zamknąć. Zbijają fortunę na krzywdzie ludzi. Obrzydliwe. https://t.co/ks0Om3OjQg — Jan Śpiewak (@JanSpiewak) April 26, 2023

