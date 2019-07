Biedronkobusy wyjechały na drogi. Zawiozą klientów do sklepu w Łebie

Biedronka zaczęła dowozić klientów do sklepu. Z takiej możliwości podczas wakacji mogą skorzystać plażowicze w Łebie. To nie koniec wakacyjnych zmian w sieci dyskontów.

Specjalna linia autobusowa obsługiwana tzw. biedronkobusami będzie funkcjonowała do 17 sierpnia. Przejazd kosztuje 1 zł - donoszą Wiadomości Handlowe.

Biedronkobusy kursują na trzykilometrowej trasie - od Biedronki przy al. św. Jakuba, przez dworzec PKP, ul. Wojska Polskiego, Nadmorską do ul. 10 Marca i z powrotem.

To nie pierwszy raz, gdy Biedronka uruchamia autobusy do swojego marketu. Już wcześniej sieć dyskontów zorganizowała transport dla klientów z miejscowości Rajgród (woj. podlaskie). Po pożarze marketu specjalne autobusy dwa razy w tygodniu dowoziły chętnych na zakupy do Grajewa.

Biedronka wydłuża także godziny funkcjonowania sklepów w nadmorskich miejscowościach. Ze względu na wzmożony ruch, podczas wakacji sklepy nad Bałtykiem będą czynne przynajmniej do godz. 23. Markety w Dziwnowie, Mielnie i Ustce przy pl. Dąbrowskiego będą czynne przez całą dobę, z krótką przerwą techniczną o północy.

Przed marketami Biedronka w nadmorskich miejscowościach pojawią się także stoiska z owocami. Jak na razie można z nich skorzystać w Mielnie, Dziwnowie i Ustce. Stoiska działają od godz. 10 do 18 przez cały tydzień – także w niedziele handlowe. Jak tłumaczą przedstawiciele Biedronki, dzięki zewnętrznym stoiskom, owoce będzie można kupić przed pójściem na plażę bez konieczności stania w kolejce wewnątrz marketu.

Biedronka, ze względu na wzmożony ruch podczas wakacji, do pracy w sklepach położonych nad Bałtykiem przekieruje 240 osób pracujących na co dzień w innych miejscowościach. Firma zapewni im zakwaterowanie i dojazd a także 350 zł brutto miesięcznej nagrody.

Na zatrudnienie w sezonie letnim mogą liczyć także dzieci pracowników. Do pracy w marketach nad morzem będą kierowani w oparciu o umowę-zlecenie.