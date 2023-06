Biedronka znów podniesie pensje pracownikom. Podwyżki będą obowiązywać od lipca

Od 1 lipca 2023 roku ponownie wzrośnie płaca minimalna. Również od lipca więcej będzie wpływać na konta 60 tys. pracowników sieci Biedronka. Ile będzie można zarobić jako sprzedawca-kasjer czy pracownik magazynu? Sprawdzamy.

fot. Włodzimierz Wasyluk / / FORUM

W wyniku wysokiej inflacji podjęto decyzję o dwukrotnym podniesieniu minimalnego wynagrodzenia w tym roku w Polsce, które wzrośnie od 1 lipca do poziomu 3600 złotych brutto miesięcznie. Z podwyżek cieszyć może się także 60 tys. pracowników sieci Biedronka, którzy - choć zarabiają powyżej płacy minimalnej - także dostaną podwyżki.

Biedronka - ile zarabia kasjer?

Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci, zarobi od lipca 2023 r. nie mniej niż 4050 zł do 4400 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat - od 4200 zł do 4650 zł brutto. To oznacza podwyżkę o 100 złotych miesięcznie - obecnie zarobki na tych stanowiskach wynoszą odpowiednio 3950 zł do 4300 zł brutto oraz od 4100 zł do 4550 zł brutto.

Podwyżki czekają też pracowników centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Również w tym przypadku płace wzrosną o 100 złotych miesięcznie. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 4400-700 zł brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 5050-5350 zł brutto. Po trzech latach stawki te zwiększają się odpowiednio do poziomu 4850-5150 zł brutto i 5350-5650 zł brutto.

"Jesteśmy dumni, że jesteśmy największym pracodawcą w Polsce, natomiast liczymy się z tym, że spoczywa na nas odpowiedzialność nie tylko za naszych pracowników, ale również ich rodziny. Stabilne zatrudnienie to wartość, która oferujemy każdemu, kto już jest częścią naszej załogi lub zdecyduje się do niej dołączyć, a regularne podwyżki pensji są naszym priorytetem. To dzięki zaangażowaniu naszych ludzi możemy wspólnie osiągać sukcesy" - mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.

W kwietniu 2023 r. blisko 55 tys. zatrudnionych w sieci otrzymało Nagrodę Specjalną E.A. Soares dos Santos w wysokości 3750 zł brutto. To najwyższa do tej pory nagroda w historii sieci Biedronka. Zostały nią objęte osoby zatrudnione w sklepach, centrach dystrybucyjnych i biurach, pracujący na stanowiskach niemenedżerskich - dodano w komunikacie.

Pracownicy mogą liczyć też na premie uznaniowe powiązane z realizacją celów sprzedażowych czy magazynowych powiększające ich realne zarobki. Dodatkowo w czerwcu br. pracownicy otrzymali zasilenie e-kodu pracowniczego - już drugie w tym roku. Kwoty zasilenia wyniosły od 140 do 260 zł i uzależnione były od osiąganego dochodu. Łącznie na podwyżki wynagrodzeń w 2023 roku Biedronka przeznaczyła około 650 mln złotych.