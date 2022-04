fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Jeronimo Martins, właściciel m.in. sieci Biedronka, widzi pierwsze oznaki zmiany zachowania klientów w związku z wysoką inflacją. Robią oni zapasy produktów podstawowych, zaczynają częściej wybierać produkty marek własnych - poinformowali przedstawiciele grupy podczas telekonferencji.

"Zaobserwowaliśmy, zwłaszcza w marcu, pewną zmianę miksu. To pierwsze oznaki, za wcześnie to oceniać. (...) Widać robienie zapasów podstawowych produktów. Klienci kupują więcej produktów podstawowych, które drożeją np. mąki, oleju. Obserwujemy to zwłaszcza w Polsce, ale też w Portugalii" - powiedziała podczas czwartkowej telekonferencji Ana Luisa Virginia, dyrektor finansowa Jeronimo Martins.

"Klienci zaczynają też wybierać produkty marek własnych, głównie chodzi o Portugalię" - dodała.

Jak wyjaśniła, zazwyczaj marża na produktach "private label" jest nieco niższa, co oznacza presję na marżę brutto na sprzedaży spółki.

Z danych grupy wynika też, że niektórzy klienci zaczynają kupować mniej, ich średnie rachunki są niższe.

"Widzimy, że klienci w Polsce ostrożniej podchodzą do zakupów, dlatego wprowadziliśmy naszą tarczę antyinflacyjną. Chcemy też pokazać klientom, że mogą nadal kupować produkty z większą wartością dodaną przy bardzo konkurencyjnych cenach" - powiedziała dyrektor finansowa Jeronimo Martins.

"To ważne w kontekście utrzymania wolumenów i ochrony marży procentowej" - dodała.

Jak poinformowała, grupa spodziewała się w tym roku presji cenowej ze strony łańcucha dostaw, ale wzrost kosztów jest wyższy od oczekiwań i presja kosztowa może być kontynuowana. Tarcza antyinflacyjna w Biedronce może więc mieć negatywny wpływ na marżę brutto, ale spółka będzie podejmować działania, by ten wpływ zmitygować.

Przychody sieci Biedronka wzrosły w pierwszym kwartale w krajowej walucie o 15,4 proc. rdr. Przychody w euro wzrosły o 13,4 proc. do 3,8 mld euro.

Sprzedaż LFL wzrosła o 12,2 proc.

Ana Luisa Virginia poinformowała, że wolumen sprzedaży LFL w Biedronce wzrósł o 4,5 proc.

Jak podano w komunikacie, wzrost wolumenu osłabł na początku roku, ale wybuch wojny w marcu spowodował znaczący wzrost w niektórych kategoriach produktów, co powodowane było gromadzeniem zapasów, darowiznami i napływem uchodźców do Polski, a to przełożyło się na wzrost udziału Biedronki w rynku.

EBITDA Biedronki wyniosła 318 mln euro (wzrost o 11,4 proc. rdr w euro). Marża wyniosła 8,3 proc. (8,4 proc. rok wcześniej).

Biedronka otworzyła w pierwszym kwartale 16 sklepów (11 netto) i przebudowała 61 lokalizacji. Na koniec marca miała 3.261 sklepów.

Grupa Jeronimo Martins miała w pierwszym kwartale 2022 roku 88 mln euro zysku netto jednostki dominującej, o 52,4 proc. więcej niż przed rokiem. Przychody grupy wzrosły o 15,2 proc. do 5,513 mld euro. EBITDA wyniosła 372 mln euro, co oznacza wzrost o 15,5 proc. rdr. (PAP Biznes)

