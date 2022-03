Biedronka szykuje nową aplikację mobilną dla klientów

fot. Anna Gawlik / / Shutterstock

Biedronka zapowiedziała nową aplikację mobilną dla swoich klientów. „Twoja Biedronka” ma posiadać m.in. funkcję wyszukiwania produktów dostępnych w sklepach oraz przenieść do wersji cyfrowej kartę lojalnościową sieci, z której w Polsce korzysta blisko 10 mln osób.

Jedna z największych sieci sklepów spożywczych w Polsce zapowiedziała nowe udogodnienie dla swoich klientów. Ma nim być aplikacja mobilna na smartphone’y „Twoja Biedronka”. Premiera aplikacji planowana jest na pierwsze półrocze 2022 r. Jak wyznał w rozmowie z portalem wiadomoscihandlowe.pl Luis Araujo, pełniący obowiązki dyrektora generalnego Biedronki w Polsce, data udostępnienia nowej usługi została przesunięta już dwukrotnie, z uwagi na „trudną sytuację makroekonomiczną, a następnie wojnę w Ukrainie”.

Nowa aplikacja Biedronki

Aplikacja „Twoja Biedronka” już co prawda funkcjonuje od kilku lat, lecz jej nowa wersja powstała od zera. Do tej pory klienci dyskontu nie oceniali ciepło dostępnej aplikacji. Wśród użytkowników systemu Android, średnia ocen wynosi ledwie 1,7 w pięciu punktowej skali. Zresztą ostatnia aktualizacja aplikacji była w… 2019 roku.

Teraz do klientów ma trafić produkt zawierający wiele funkcji, w tym kilka innowacyjnych, jak np. możliwość wyszukania produktu, który nas interesuje, i sprawdzenie jego dostępności w okolicznych sklepach. Dodatkowo aplikacja ma oferować pełną cyfryzację programu lojalnościowego „Moja Biedronka”, z którego łącznie korzysta 10 mln klientów.

Aplikacja ma również ułatwić kontakt z centrum obsługi klienta oraz umożliwić użytkownikom ocenianie produktów. To drugie rozwiązanie ma wpłynąć na dostosowanie się sieci do oczekiwań jej klientów. Sieć zapowiedziała, że aplikacja będzie miała jeszcze inne funkcje, lecz te mają być zaprezentowane w swoim czasie.

Biedronka stawia na recykling

To nie jedyna istotna zapowiedziana przez sieć zmiana, która czeka jej klientów. Do tej pory nie mogli oni w sklepach Biedronki oddać szklanych butelek w ramach systemu kaucyjnego, lecz ma się to zmienić.

W ponad 3 tys. sklepów sieci ma ruszyć program, w ramach którego będzie można oddać szklane butelki po piwach marki Żywiec, Warka, Harnaś, Namysłów oraz Kasztelan. Kaucja za butelkę ma wynieść 50 gr. Gotówkę za butelki dostaną klienci mający ze sobą paragon potwierdzający zakup. Natomiast osoby bez paragonów dostaną voucher do wykorzystania w ciągu 100 dni.

AB