Kadra magnesem dla sponsorów. Podpisano kolejny ważny kontrakt

UOKiK sprawdza, czy sklepy wdrożyły dyrektywę Omnibus. Pierwsze wezwania trafiły już do firm

Prezes UOKiK sprawdzi dostosowanie się rynku do nowych przepisów wynikających z implementacji dyrektywy Omnibus. Inspekcja Handlowa rozpocznie kontrole w sześciu sieciach handlowych. Do ok. 40 przedsiębiorców zostały wysłane wystąpienia w sprawie możliwych nieprawidłowości - poinformował Urząd w komunikacie.