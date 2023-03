Biedronka przyznała pracownikom pokaźne nagrody za 2022 r.

Dobrze płatna praca za granicą bez znajomości języka? To możliwe Z pewnością wyjeżdżając za granicę do pracy, warto znać język obcy. Ułatwia to nie tylko kontakty, ale przede wszystkim znalezienie zajęcia na wyższym stanowisku i lepiej płatnego. Czy jednak koniecznie trzeba znać język kraju, w którym zamierzamy pracować? Okazuje się, że nie jest to warunek niezbędny.