Biedronka przyznaje nagrody, Kaufland rozdaje bony na święta

fot. taranchic / Shutterstock

50 tys. pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych Biedronki otrzyma Nagrodę Specjalną im. Soares dos Santos za 2020 rok w wysokości 2500 zł. Z kolei Kaufland zapowiedział przyznanie bonusu z okazji świąt wielkanocnych w wysokości do 500 zł.

"Nagroda Specjalna im. Soares dos Santos w wysokości 2500 zł dla pracowników sklepów oraz centrów dystrybucyjnych będzie w tym roku o 200 zł wyższa niż ubiegłoroczna. Wszystkie nagrody zostaną wypłacone na konta pracowników jeszcze w marcu, a więc o miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach, by ułatwić pracownikom przygotowanie się do świąt wielkanocnych", podaje biuro prasowe Biedronki.

Nagrodę otrzymają ci pracownicy, którzy byli zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę nie później niż pierwszego marca 2020 roku i utrzymali ciągłość pracy pierwszego marca 2021 roku. Uprawnione będą te osoby, których nieobecności w 2020 roku nie przekroczyły 180 dni. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin nagroda będzie odpowiednio niższa.

Z kolei personel sprzedaży oraz logistyki sieci Kaufland będzie mógł liczyć na bony w wysokości do 500 zł. Dodatkowo od 29 marca do 30 kwietnia zatrudnieni mogą otrzymać zwiększony dodatek motywacyjny, którego łączna wartość wyniesie do 700 zł.

– Zwiększenie wartości bonów świątecznych oraz dodatku motywacyjnego są wyrazem uznania dla pracowników naszej sieci. To dzięki ich odpowiedzialnej postawie i zaangażowaniu wszystkie markety Kaufland w Polsce działają płynnie, zapewniając klientom nieprzerwany dostęp do produktów spożywczych – mimo panującej pandemii. Wierzymy, że dodatkowe środki finansowe, które trafią do rąk naszych pracowników, ułatwią im przygotowania do nadchodzących świąt Wielkanocy – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

Weronika Szkwarek