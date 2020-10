Akcja "24" wraca. Biedronka ponownie wydłuża godziny pracy sklepów

fot. Alexa_Space / Shutterstock

Biedronka podjęła decyzję o wydłużeniu godzin pracy jej sklepów. Od najbliższej soboty blisko 2 600 sklepów Biedronki działać będzie co najmniej do godz. 23.00, w tym ponad 40 sklepów całodobowo, a ok. 650 placówek – do godz. 23.30 - podała Biedronka w komunikacie prasowym.

Akcję "24" Biedronka po raz pierwszy wprowadziła 1 kwietnia tego roku, podczas pierwszej fazy pandemii. Miało to umożliwić klientom robienie bezpieczniejszych zakupów.

"Żeby podnieść bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników oraz komfort zakupów sieć podjęła decyzję o wydłużeniu godzin pracy jej sklepów. Już od tego weekendu niemal 2 600 sklepów Biedronki działać będzie co najmniej do godz. 23.00, a w najbliższych dniach wydłużenie godzin będzie dotyczyło kolejnych placówek, których sieć ma ponad 3 tysiące w całym kraju" - podała Biedronka w komunikacie.

Jak dodano, mieszkańcy 21 miast mogą robić w Biedronce zakupy w wersji online i za pomocą aplikacji mobilnych dzięki współpracy z Glovo.

pel/ ana/