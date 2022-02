Biedronka pomaga pracownikom z Ukrainy. Przekaże po 1000 zł dla zatrudnionych

Urząd do Spraw Cudzoziemców: najważniejsze informacje dla uchodźców z Ukrainy

Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski - to pierwsza wiadomość, którą Urząd do Spraw Cudzoziemców kieruje do obywateli Ukrainy. Na stronie Urzędu znajdują się najważniejsze informacje o pomocy dla uchodźców napisane w czterech językach.